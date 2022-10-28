https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827454322.html
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США - РИА Новости, 28.10.2022
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США
Польша не ведет переговоры о размещении на своей территории американского ядерного оружия, но очень в этом заинтересована, заявил глава Бюро международной... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:19
2022-10-28T12:19
2022-10-28T12:19
в мире
польша
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ядерное оружие
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша не ведет переговоры о размещении на своей территории американского ядерного оружия, но очень в этом заинтересована, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в эфире телеканала Polsat.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Президент не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда - такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе", - сказал Кумох."Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", - добавил он.
https://ria.ru/20221014/lukashenko-1824011177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато, сша, ядерное оружие
В мире, Польша, НАТО, США, Ядерное оружие
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США
Польша заявила, что не ведет переговоры по размещению ядерного оружия США, но хочет этого