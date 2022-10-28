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Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США - РИА Новости, 28.10.2022
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Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США - РИА Новости, 28.10.2022
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США
Польша не ведет переговоры о размещении на своей территории американского ядерного оружия, но очень в этом заинтересована, заявил глава Бюро международной... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:19
2022-10-28T12:19
в мире
польша
нато
сша
ядерное оружие
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша не ведет переговоры о размещении на своей территории американского ядерного оружия, но очень в этом заинтересована, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в эфире телеканала Polsat.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Президент не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда - такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе", - сказал Кумох."Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", - добавил он.
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в мире, польша, нато, сша, ядерное оружие
В мире, Польша, НАТО, США, Ядерное оружие
12:19 28.10.2022
 
Польша выразила заинтересованность в размещении ядерного оружия США

Польша заявила, что не ведет переговоры по размещению ядерного оружия США, но хочет этого

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша не ведет переговоры о размещении на своей территории американского ядерного оружия, но очень в этом заинтересована, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента республики Якуб Кумох в эфире телеканала Polsat.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
"Президент не сказал, что Польша ведет переговоры, а только то, что такие переговоры были, и это правда - такие разговоры были. Они были в так называемой концептуальной фазе", - сказал Кумох.
"Мы очень заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе Nuclear Sharing", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:41
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
 
В миреПольшаНАТОСШАЯдерное оружие
 
 
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