https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827437228.html

Депутат призвал США не играть с ядерным оружием

Депутат призвал США не играть с ядерным оружием - РИА Новости, 28.10.2022

Депутат призвал США не играть с ядерным оружием

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США прекратить политические игры с ядерным оружием, "чиркая спичками возле пороховой бочки". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:24

2022-10-28T11:24

2022-10-28T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США прекратить политические игры с ядерным оружием, "чиркая спичками возле пороховой бочки".Ранее издание Politico написало, что США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12."Я не понимаю, зачем накалять этот градус. С ядерным вопросом вообще шутки плохи. Им пора прекратить свои политические игры и перестать пугать мир ядерным оружием, чиркая спичками возле пороховой бочки", - сказал РИА Новости Шеремет.Он добавил, что Россия в состоянии защитить границы и пресечь любые угрозы. "У России достаточно сил и средств угомонить любого противника", - отметил депутат.В четверг президент РФ Владимир Путин отмечал, что "возней" вокруг ядерных угроз Запад пытается повлиять на союзников России, Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

https://ria.ru/20221028/putin-1827408197.html

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михаил шеремет, россия, сша, европа