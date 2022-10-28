Депутат призвал США не играть с ядерным оружием
Депутат от Крыма Шеремет призвал власти США не играть с ядерным оружием и накалять градус
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США прекратить политические игры с ядерным оружием, "чиркая спичками возле пороховой бочки".
Ранее издание Politico написало, что США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12.
"Я не понимаю, зачем накалять этот градус. С ядерным вопросом вообще шутки плохи. Им пора прекратить свои политические игры и перестать пугать мир ядерным оружием, чиркая спичками возле пороховой бочки", - сказал РИА Новости Шеремет.
Он добавил, что Россия в состоянии защитить границы и пресечь любые угрозы. "У России достаточно сил и средств угомонить любого противника", - отметил депутат.
В четверг президент РФ Владимир Путин отмечал, что "возней" вокруг ядерных угроз Запад пытается повлиять на союзников России, Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.