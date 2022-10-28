13:32 28.10.2022 (обновлено: 14:19 28.10.2022)
Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ
Президент Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи.
Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.
Накануне президент Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Он добавил, что "если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно".
После этого Пашинян сообщил, что Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, готова подтвердить это на встрече в Сочи с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая пройдет 31 октября.
Отношения между Арменией и Азербайжаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.