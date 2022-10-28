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Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 28.10.2022
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Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ
Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 28.10.2022
Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:32
2022-10-28T14:19
одкб
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи.Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.Накануне президент Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Он добавил, что "если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно".После этого Пашинян сообщил, что Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, готова подтвердить это на встрече в Сочи с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая пройдет 31 октября.Отношения между Арменией и Азербайжаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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Выступление Путина на встрече лидеров стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.
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одкб, владимир путин, россия, политика
ОДКБ, Владимир Путин, Россия, Политика
13:32 28.10.2022 (обновлено: 14:19 28.10.2022)
 
Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ

Президент Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи.
Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.
Флаги стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Накануне президент Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Он добавил, что "если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно".
После этого Пашинян сообщил, что Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, готова подтвердить это на встрече в Сочи с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая пройдет 31 октября.
Отношения между Арменией и Азербайжаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 02:22
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