https://ria.ru/20221028/odkb-1827491759.html

Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ

Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 28.10.2022

Путин принимает участие во встрече лидеров стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:32

2022-10-28T13:32

2022-10-28T14:19

одкб

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи.Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ.Накануне президент Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Он добавил, что "если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно".После этого Пашинян сообщил, что Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на предложенных Россией принципах, готова подтвердить это на встрече в Сочи с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которая пройдет 31 октября.Отношения между Арменией и Азербайжаном остаются очень напряженными с конца 1980-х годов, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.Но и после этого на границе происходят перестрелки. Ереван и Баку обвиняют друг друга в намерении сорвать мирный процесс. Последнее обострение началось в ночь на 13 сентября. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня, в Армению направилась миссия ОДКБ.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

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Выступление Путина на встрече лидеров стран ОДКБ Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. Премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван инициирует заседание лидеров ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. В организации отмечали, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ. 2022-10-28T13:32 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, владимир путин, россия, политика