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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/obstrel-1827602673.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 28.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:21
2022-10-28T17:21
специальная военная операция на украине
украина
донецк
горловка
сцкк
нато
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827600798.html
украина
донецк
горловка
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украина, донецк, горловка, сцкк, нато, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Горловка, СЦКК, НАТО, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:21 28.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
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Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкГорловкаСЦККНАТОРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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