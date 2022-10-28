https://ria.ru/20221028/obstrel-1827602673.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:21

2022-10-28T17:21

2022-10-28T17:21

специальная военная операция на украине

украина

донецк

горловка

сцкк

нато

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Войска Украины обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.50 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827600798.html

украина

донецк

горловка

россия

донецкая народная республика

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украина, донецк, горловка, сцкк, нато, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины