https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html
В Норвегии трое российских туристов остаются под стражей
В Норвегии трое российских туристов остаются под стражей - РИА Новости, 28.10.2022
В Норвегии трое российских туристов остаются под стражей
Трое российских туристов на сегодняшний день остаются задержанными полицией Норвегии, они находятся в городах Берген, Вадсе и Тромсе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:01
2022-10-28T18:01
2022-10-28T18:16
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трое российских туристов на сегодняшний день остаются задержанными полицией Норвегии, они находятся в городах Берген, Вадсе и Тромсе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло."В настоящее время остаются задержанными норвежской полицией трое российских туристов. Они находятся в городах Берген, Вадсе и Тромсе. Консульские сотрудники находятся в контакте с ними и их адвокатами", - сообщили в посольстве.Двое россиян-туристов были задержаны ранее в городе Нарвик губернии Нурланд, но, как сообщили их адвокаты, они были освобождены 25 октября 2022 года.Задержанный ранее норвежской полицией сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, будучи британским гражданином, от контактов с российскими дипломатами отказался."Андрей Якунин неоднократно через своих адвокатов подчеркивал, что является британским подданным и отказался от контактов с российскими диппредставительствами", - отметили в посольстве.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает.Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html
https://ria.ru/20221027/norvegiya-1827179967.html
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826870241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, берген, тромс, россия, новости - туризм
В мире, Норвегия, Берген, Тромс, Россия, Туризм, Новости - Туризм
18:01 28.10.2022 (обновлено: 18:16 28.10.2022)
В Норвегии трое российских туристов остаются под стражей
В норвежских Бергене, Вадсе и Тромсе остаются задержанными трое российских туристов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Трое российских туристов на сегодняшний день остаются задержанными полицией Норвегии, они находятся в городах Берген, Вадсе и Тромсе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.
"В настоящее время остаются задержанными норвежской полицией трое российских туристов. Они находятся в городах Берген, Вадсе и Тромсе. Консульские сотрудники находятся в контакте с ними и их адвокатами", - сообщили в посольстве.
Двое россиян-туристов были задержаны ранее в городе Нарвик губернии Нурланд, но, как сообщили их адвокаты, они были освобождены 25 октября 2022 года.
Задержанный ранее норвежской полицией сын экс-главы РЖД
Андрей Якунин, будучи британским гражданином, от контактов с российскими дипломатами отказался.
"Андрей Якунин неоднократно через своих адвокатов подчеркивал, что является британским подданным и отказался от контактов с российскими диппредставительствами", - отметили в посольстве.
С начала специальной военной операции РФ на Украине
Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене
. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает.
Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Ферде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".