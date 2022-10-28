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Британия могла передать Украине половину своих ПТРК NLAW, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Британия могла передать Украине половину своих ПТРК NLAW, пишут СМИ
Британия могла передать Украине половину своих ПТРК NLAW, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Британия могла передать Украине половину своих ПТРК NLAW, пишут СМИ
Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся у нее на вооружении противотанковых ракетных комплексов NLAW, сообщила газета... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:26
2022-10-28T14:26
в мире
россия
великобритания
украина
нато
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся у нее на вооружении противотанковых ракетных комплексов NLAW, сообщила газета Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, британское минобороны не раскрывает точных данных касательно того, какое количество оружия было передано Украине, однако в ведомстве заявили, что в общей сложности речь идет о 10 тысячах противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.По словам источников издания в сфере обороны, украинская сторона могла получить до семи тысяч комплексов NLAW, что составляет "до половины британских запасов".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, великобритания, украина, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Россия, Великобритания, Украина, НАТО, Javelin (ПТРК), Ситуация в ДНР и ЛНР, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
14:26 28.10.2022
 
Британия могла передать Украине половину своих ПТРК NLAW, пишут СМИ

Times пишет, что Британия могла передать Украине половину имеющихся у нее ПТРК NLAW

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового оружия NLAW. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся у нее на вооружении противотанковых ракетных комплексов NLAW, сообщила газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, британское минобороны не раскрывает точных данных касательно того, какое количество оружия было передано Украине, однако в ведомстве заявили, что в общей сложности речь идет о 10 тысячах противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.
По словам источников издания в сфере обороны, украинская сторона могла получить до семи тысяч комплексов NLAW, что составляет "до половины британских запасов".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияВеликобританияУкраинаНАТОJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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