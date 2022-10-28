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Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным - РИА Новости, 28.10.2022
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Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным
Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным - РИА Новости, 28.10.2022
Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным
Прогноз ЦБ РФ по ценам на нефть марки Urals является консервативным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:53
2022-10-28T15:53
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
опек
алексей заботкин
urals
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прогноз ЦБ РФ по ценам на нефть марки Urals является консервативным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается потенциального эффекта от эмбарго, от решения ОПЕК+, от потолка цен, я думаю, что все последствия мало кто представляет, какие они будут в совокупности. Тем не менее, что для нас важно, что эти последствия могут быть очень разными, оставаться в прогнозе консервативными по нефти. Если вы посмотрите на наш прогноз, то мы и в июле были консервативными, и сейчас консервативны", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Также в своем выступлении она объяснила, что ЦБ РФ сохранил прогноз по спросу на нефть Urals в 2023-2025 годах из-за действия разнонаправленных факторов. С одной стороны, риска глобальной рецессии, ограничивающей спрос на нефть, а также действия экспортных ограничений для России. С другой стороны, снижения квоты ОПЕК+ по нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки в ноябре-декабре текущего года."Конечно, влияние санкций на ВВП, все объявленные санкции учтены в прогнозе. И влияние есть, поэтому в предпосылках прогноза предполагается, что физические объемы экспорта нефтепродуктов в следующем году будут несколько ниже, чем по факту сложится по итогам 2022 года", - дополнил слова Набиуллиной зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), опек, алексей заботкин, urals
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОПЕК, Алексей Заботкин, Urals
15:53 28.10.2022
 
Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным

Набиуллина назвала назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть марки Urals консервативным

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прогноз ЦБ РФ по ценам на нефть марки Urals является консервативным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается потенциального эффекта от эмбарго, от решения ОПЕК+, от потолка цен, я думаю, что все последствия мало кто представляет, какие они будут в совокупности. Тем не менее, что для нас важно, что эти последствия могут быть очень разными, оставаться в прогнозе консервативными по нефти. Если вы посмотрите на наш прогноз, то мы и в июле были консервативными, и сейчас консервативны", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Также в своем выступлении она объяснила, что ЦБ РФ сохранил прогноз по спросу на нефть Urals в 2023-2025 годах из-за действия разнонаправленных факторов. С одной стороны, риска глобальной рецессии, ограничивающей спрос на нефть, а также действия экспортных ограничений для России. С другой стороны, снижения квоты ОПЕК+ по нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки в ноябре-декабре текущего года.
"Конечно, влияние санкций на ВВП, все объявленные санкции учтены в прогнозе. И влияние есть, поэтому в предпосылках прогноза предполагается, что физические объемы экспорта нефтепродуктов в следующем году будут несколько ниже, чем по факту сложится по итогам 2022 года", - дополнил слова Набиуллиной зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
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ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОПЕКАлексей ЗаботкинUrals
 
 
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