https://ria.ru/20221028/neft-1827557784.html

Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным

Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным - РИА Новости, 28.10.2022

Набиуллина назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть Urals консервативным

Прогноз ЦБ РФ по ценам на нефть марки Urals является консервативным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:53

2022-10-28T15:53

2022-10-28T15:53

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

опек

алексей заботкин

urals

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прогноз ЦБ РФ по ценам на нефть марки Urals является консервативным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается потенциального эффекта от эмбарго, от решения ОПЕК+, от потолка цен, я думаю, что все последствия мало кто представляет, какие они будут в совокупности. Тем не менее, что для нас важно, что эти последствия могут быть очень разными, оставаться в прогнозе консервативными по нефти. Если вы посмотрите на наш прогноз, то мы и в июле были консервативными, и сейчас консервативны", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Также в своем выступлении она объяснила, что ЦБ РФ сохранил прогноз по спросу на нефть Urals в 2023-2025 годах из-за действия разнонаправленных факторов. С одной стороны, риска глобальной рецессии, ограничивающей спрос на нефть, а также действия экспортных ограничений для России. С другой стороны, снижения квоты ОПЕК+ по нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки в ноябре-декабре текущего года."Конечно, влияние санкций на ВВП, все объявленные санкции учтены в прогнозе. И влияние есть, поэтому в предпосылках прогноза предполагается, что физические объемы экспорта нефтепродуктов в следующем году будут несколько ниже, чем по факту сложится по итогам 2022 года", - дополнил слова Набиуллиной зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827348702.html

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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), опек, алексей заботкин, urals