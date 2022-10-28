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В Твери создается музей народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 28.10.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20221028/muzey-1827490078.html
В Твери создается музей народного художника Валентина Сидорова
В Твери создается музей народного художника Валентина Сидорова - РИА Новости, 28.10.2022
В Твери создается музей народного художника Валентина Сидорова
Музей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова создается в Твери,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:30
2022-10-28T13:30
тверская область
тверь
игорь руденя
россия
культура
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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Музей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова создается в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Валентин Сидоров (1928-2021) – советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, педагог. Народный художник СССР, лауреат государственных премий. Произведения художника хранятся в государственной Третьяковской галерее, государственном Русском музее, художественных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.Инициатива создания музея, который расположится в историческом здании первой половины XIX в центре Твери, принадлежит губернатору Тверской области Игорю Рудени. В настоящее время отремонтирован фасад здания, заменена кровля, установлены новые оконные блоки и въездные ворота, проводится воссоздание архитектурных элементов и отделка внутренних помещений. Планируемый срок завершения ремонта – конец ноября этого года. Параллельно ведется разработка будущей экспозиции музея, участие в этой работе принимают родственники Валентина Сидорова.Говоря о творчестве художника, глава региона отметил, что в работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера народа. "Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", - процитировали в пресс-службе Руденю.
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тверь, игорь руденя, россия, культура
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Россия, Культура
13:30 28.10.2022
 

В Твери создается музей народного художника Валентина Сидорова

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМузей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова
Музей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Музей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Музей, посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова создается в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Валентин Сидоров (1928-2021) – советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, педагог. Народный художник СССР, лауреат государственных премий. Произведения художника хранятся в государственной Третьяковской галерее, государственном Русском музее, художественных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.
Инициатива создания музея, который расположится в историческом здании первой половины XIX в центре Твери, принадлежит губернатору Тверской области Игорю Рудени. В настоящее время отремонтирован фасад здания, заменена кровля, установлены новые оконные блоки и въездные ворота, проводится воссоздание архитектурных элементов и отделка внутренних помещений. Планируемый срок завершения ремонта – конец ноября этого года. Параллельно ведется разработка будущей экспозиции музея, участие в этой работе принимают родственники Валентина Сидорова.
Говоря о творчестве художника, глава региона отметил, что в работах Валентина Сидорова отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера народа. "Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну", - процитировали в пресс-службе Руденю.
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Тверская областьТверьИгорь РуденяРоссияКультура
 
 
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