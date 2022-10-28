https://ria.ru/20221028/molodezh-1827563606.html

Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины

Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины - РИА Новости, 28.10.2022

Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1"... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:05

2022-10-28T16:05

2022-10-28T16:06

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Бислан Чабаев призвал безработную чеченскую молодежь вступить в их подразделение, а также поддержать бойцов, участвующих в СВО.Как пишет Дудаев в описании к видео, "наши братья обращаются к жителям республики, в частности, к молодым людям, которые нигде не работают и растрачивают жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества"."В такой момент, когда вся страна объединилась против врага, никто не должен оставаться в стороне, говорят смелые воины из Чеченской Республики. Сегодня они защищают право исповедовать свою религию, соблюдать национальные традиции и обычаи. Ради мира на нашей земле они рискуют самым ценным – жизнью", - отметил министр.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.

https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826779359.html

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общество, рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)