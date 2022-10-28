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Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/molodezh-1827563606.html
Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины
Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1"... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:05
2022-10-28T16:06
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Бислан Чабаев призвал безработную чеченскую молодежь вступить в их подразделение, а также поддержать бойцов, участвующих в СВО.Как пишет Дудаев в описании к видео, "наши братья обращаются к жителям республики, в частности, к молодым людям, которые нигде не работают и растрачивают жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества"."В такой момент, когда вся страна объединилась против врага, никто не должен оставаться в стороне, говорят смелые воины из Чеченской Республики. Сегодня они защищают право исповедовать свою религию, соблюдать национальные традиции и обычаи. Ради мира на нашей земле они рискуют самым ценным – жизнью", - отметил министр.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826779359.html
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общество, рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
16:05 28.10.2022 (обновлено: 16:06 28.10.2022)
 
Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины

Чеченский командир Чабаев: безработная молодежь должна встать на защиту родины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат в ходе патрулирования улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Бислан Чабаев призвал безработную чеченскую молодежь вступить в их подразделение, а также поддержать бойцов, участвующих в СВО.
"Вы должны поддержать наших братьев и защищать свою Родину вместо того, чтобы спать", - говорит он в своем обращении.
Как пишет Дудаев в описании к видео, "наши братья обращаются к жителям республики, в частности, к молодым людям, которые нигде не работают и растрачивают жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества".
"В такой момент, когда вся страна объединилась против врага, никто не должен оставаться в стороне, говорят смелые воины из Чеченской Республики. Сегодня они защищают право исповедовать свою религию, соблюдать национальные традиции и обычаи. Ради мира на нашей земле они рискуют самым ценным – жизнью", - отметил министр.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 22:04Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что считает Украину территорией России
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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