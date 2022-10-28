16:05 28.10.2022 (обновлено: 16:06 28.10.2022)
Власти Чечни призывали безработную молодежь встать на защиту родины
Чеченский командир Чабаев: безработная молодежь должна встать на защиту родины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ходе патрулирования улиц Мариуполя. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео, на котором замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Бислан Чабаев призвал безработную чеченскую молодежь вступить в их подразделение, а также поддержать бойцов, участвующих в СВО.
"Вы должны поддержать наших братьев и защищать свою Родину вместо того, чтобы спать", - говорит он в своем обращении.
Как пишет Дудаев в описании к видео, "наши братья обращаются к жителям республики, в частности, к молодым людям, которые нигде не работают и растрачивают жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества".
"В такой момент, когда вся страна объединилась против врага, никто не должен оставаться в стороне, говорят смелые воины из Чеченской Республики. Сегодня они защищают право исповедовать свою религию, соблюдать национальные традиции и обычаи. Ради мира на нашей земле они рискуют самым ценным – жизнью", - отметил министр.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.