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В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2022
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В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2022
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:37
2022-10-28T20:37
виталий игнатьев
тирасполь
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом"."Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", - сказал журналистам Игнатьев.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
https://ria.ru/20221028/gaz-1827664553.html
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виталий игнатьев, тирасполь, газпром, молдавия
Виталий Игнатьев, Тирасполь, Газпром, Молдавия
20:37 28.10.2022
 
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"

Глава МИД Приднестровья Игнатьев посоветовал Молдавии активизировать диалог с "Газпромом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом".
"Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", - сказал журналистам Игнатьев.
Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 20:16
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
 
Виталий ИгнатьевТираспольГазпромМолдавия
 
 
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