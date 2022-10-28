https://ria.ru/20221028/moldaviya-1827667247.html

В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"

В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2022

В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:37

2022-10-28T20:37

2022-10-28T20:37

виталий игнатьев

тирасполь

газпром

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом"."Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", - сказал журналистам Игнатьев.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.

https://ria.ru/20221028/gaz-1827664553.html

тирасполь

молдавия

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Евгения Нефедова

виталий игнатьев, тирасполь, газпром, молдавия