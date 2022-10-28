https://ria.ru/20221028/moldaviya-1827667247.html
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2022
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:37
2022-10-28T20:37
2022-10-28T20:37
виталий игнатьев
тирасполь
газпром
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом"."Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", - сказал журналистам Игнатьев.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
https://ria.ru/20221028/gaz-1827664553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий игнатьев, тирасполь, газпром, молдавия
Виталий Игнатьев, Тирасполь, Газпром, Молдавия
В МИД ПМР призвали Молдавию активизировать диалог с "Газпромом"
Глава МИД Приднестровья Игнатьев посоветовал Молдавии активизировать диалог с "Газпромом"
ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном, где обсуждался энергокризис, посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом".
"Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", - сказал журналистам Игнатьев.
Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе
по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.