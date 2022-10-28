https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html

Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации

Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:20

2022-10-28T17:20

2022-10-28T17:35

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Он попросил министра передать эти словам благодарности в войска.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)