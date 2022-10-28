https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:20
2022-10-28T17:20
2022-10-28T17:35
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827600514_742:705:3120:2043_1920x0_80_0_0_4be8c90e32de2cfa0a152b0f178b9653.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Он попросил министра передать эти словам благодарности в войска.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827600514_893:502:2954:2048_1920x0_80_0_0_c618e9bf523a2ffffb96b6c024b6c34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Безопасность, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:20 28.10.2022 (обновлено: 17:35 28.10.2022)
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации
Путин поблагодарил за верность долгу всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации