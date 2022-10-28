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Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:20
2022-10-28T17:35
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.Он попросил министра передать эти словам благодарности в войска.
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россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Безопасность, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:20 28.10.2022 (обновлено: 17:35 28.10.2022)
 
Путин поблагодарил всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации

Путин поблагодарил за верность долгу всех вступивших в ВС во время частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в полевом учебном центре перед отправкой в войска
Мобилизованные в полевом учебном центре перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в полевом учебном центре перед отправкой в войска. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил во время проведения частичной мобилизации.
"Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Он попросил министра передать эти словам благодарности в войска.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВладимир ПутинБезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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