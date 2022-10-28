https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827600798.html
Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации
Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации
Задание по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны Сергей Шойгу в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:17
2022-10-28T17:17
2022-10-28T17:51
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задание по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом Владимиром Путиным.По его словам, военкоматы в рамках специальной военной операции продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке брали тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Ранее Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу о завершении частичной мобилизации
Шойгу о завершении частичной мобилизации: "Оповещение граждан прекращено"
2022-10-28T17:17
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PT7M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин
17:17 28.10.2022 (обновлено: 17:51 28.10.2022)
Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации
Шойгу заявил о выполнении задачи по призыву 300 тысяч человек по частичной мобилизации
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задание по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Установленное вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал Шойгу.
По его словам, военкоматы в рамках специальной военной операции продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
Частичная мобилизация началась в России
21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке брали тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Ранее Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.