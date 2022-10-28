https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827600798.html

Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации

Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации

Задание по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны Сергей Шойгу в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:17

2022-10-28T17:17

2022-10-28T17:51

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

украина

частичная мобилизация в россии

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задание по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на встрече с президентом Владимиром Путиным.По его словам, военкоматы в рамках специальной военной операции продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке брали тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Ранее Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о завершении частичной мобилизации Шойгу о завершении частичной мобилизации: "Оповещение граждан прекращено" 2022-10-28T17:17 true PT7M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин