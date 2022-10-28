https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827598831.html
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:13
2022-10-28T17:13
2022-10-28T17:38
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
украина
в мире
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной операции."После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии, украина, в мире
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17:13 28.10.2022 (обновлено: 17:38 28.10.2022)
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации
Шойгу: в район спецоперации уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации