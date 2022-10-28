https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827598831.html

В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации

В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:13

2022-10-28T17:13

2022-10-28T17:38

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

частичная мобилизация в россии

украина

в мире

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной операции."После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии, украина, в мире