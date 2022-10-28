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В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827598831.html
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:13
2022-10-28T17:38
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
украина
в мире
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной операции."После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Украина, В мире
17:13 28.10.2022 (обновлено: 17:38 28.10.2022)
 
В войска уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации

Шойгу: в район спецоперации уже направили 82 тысячи призванных по частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 82 тысячи человек, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в район проведения специальной военной операции.
"После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаВ мире
 
 
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