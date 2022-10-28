https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

Десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь

Десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь - РИА Новости, 28.10.2022

Десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь

Около 10 тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили единовременную соцпомощь, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:17

2022-10-28T15:17

2022-10-28T15:18

анастасия ракова

сергей шойгу

россия

нтв (телеканал)

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили единовременную соцпомощь, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день у нас обратилось около 12 тысяч человек, и около 10 тысячам человек выплата уже перечислена на их карту", - сказала Ракова в интервью НТВ.По ее словам, в столице около 5 тысяч семей мобилизованных, в которых воспитываются около 7 тысяч детей. Им в проактивном порядке без заявлений назначили такие меры поддержки, как бесплатное двухразовое горячее питание в школе, бесплатная продлёнка, освобождение от оплаты детского сада. А пожилых членов семей - примерно 4 тысячи. На сегодняшний день около 300 пожилым людям предоставлена помощь в виде социального работника на дому либо устройство в учреждения круглосуточного наблюдения.Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. Позже Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827226075.html

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анастасия ракова , сергей шойгу, россия, нтв (телеканал), частичная мобилизация в россии, общество