15:17 28.10.2022 (обновлено: 15:18 28.10.2022)
Десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь
Ракова: десять тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили социальную помощь
Мобилизованные в Москве прощаются с родственниками. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 10 тысяч родных мобилизованных в Москве уже получили единовременную соцпомощь, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день у нас обратилось около 12 тысяч человек, и около 10 тысячам человек выплата уже перечислена на их карту", - сказала Ракова в интервью НТВ.
По ее словам, в столице около 5 тысяч семей мобилизованных, в которых воспитываются около 7 тысяч детей. Им в проактивном порядке без заявлений назначили такие меры поддержки, как бесплатное двухразовое горячее питание в школе, бесплатная продлёнка, освобождение от оплаты детского сада. А пожилых членов семей - примерно 4 тысячи. На сегодняшний день около 300 пожилым людям предоставлена помощь в виде социального работника на дому либо устройство в учреждения круглосуточного наблюдения.
Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. Позже Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.