Рейтинг@Mail.ru
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827439599.html
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября - РИА Новости, 28.10.2022
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:30
2022-10-28T11:30
общество
игорь бабушкин
астраханская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_0:119:3247:1945_1920x0_80_0_0_841c7d770e9b0b56c616e78e359b75a1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора области по итогам заседания оперштаба по частичной мобилизации."Первого ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жен солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Отмечается, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации.На заседании оперштаба было решено поручить силовым структурам усилить охрану социально значимой инфраструктуры, в частности, объектов транспорта, связи, энергетики. Главы муниципальных образований в целях безопасности должны уменьшить количество массовых мероприятий и сохранять высокую готовность мер гражданской обороны, в том числе по системам оповещения граждан. Министерство промышленности и природных ресурсов региона будет отвечать за централизованные закупки всего необходимого для нужд воинских частей.Также на заседании оперштаба был рассмотрен вопрос помощи военнослужащим и их семьям. По данным зампредседателя правительства области Виктории Гурьяновой, которая возглавляет рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к частичной мобилизации, операторы горячей линии "122" приняли свыше 7 тысяч звонков от астраханцев. На портал госуслуг поступило 300 заявлений от добровольцев.Для упрощения работы операторов и предоставления оперативных ответов на актуальные вопросы граждан подготовлено 530 типовых ответов на повторяющиеся тематические вопросы. Также изготовлены специальные брошюры о мерах соцподдержки.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Владимир Путин объявлял, что до конца октября все мобилизационные мероприятия будут завершены.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820838044.html
https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9e7456732a64fca04d13288c004e7c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь бабушкин, астраханская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
11:30 28.10.2022
 
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября

Астраханский губернатор Бабушкин поручил завершить частичную мобилизацию до 1 ноября

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора области по итогам заседания оперштаба по частичной мобилизации.
"Первого ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жен солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Отмечается, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 13:46
Мобилизованные жители Астраханской области пройдут обучение в Чечне
На заседании оперштаба было решено поручить силовым структурам усилить охрану социально значимой инфраструктуры, в частности, объектов транспорта, связи, энергетики. Главы муниципальных образований в целях безопасности должны уменьшить количество массовых мероприятий и сохранять высокую готовность мер гражданской обороны, в том числе по системам оповещения граждан. Министерство промышленности и природных ресурсов региона будет отвечать за централизованные закупки всего необходимого для нужд воинских частей.
Также на заседании оперштаба был рассмотрен вопрос помощи военнослужащим и их семьям. По данным зампредседателя правительства области Виктории Гурьяновой, которая возглавляет рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к частичной мобилизации, операторы горячей линии "122" приняли свыше 7 тысяч звонков от астраханцев. На портал госуслуг поступило 300 заявлений от добровольцев.
Для упрощения работы операторов и предоставления оперативных ответов на актуальные вопросы граждан подготовлено 530 типовых ответов на повторяющиеся тематические вопросы. Также изготовлены специальные брошюры о мерах соцподдержки.
Пограничный пункт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:42
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Владимир Путин объявлял, что до конца октября все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
 
ОбществоИгорь БабушкинАстраханская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала