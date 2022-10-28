https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827439599.html
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября - РИА Новости, 28.10.2022
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:30
2022-10-28T11:30
2022-10-28T11:30
общество
игорь бабушкин
астраханская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_0:119:3247:1945_1920x0_80_0_0_841c7d770e9b0b56c616e78e359b75a1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора области по итогам заседания оперштаба по частичной мобилизации."Первого ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жен солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Отмечается, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации.На заседании оперштаба было решено поручить силовым структурам усилить охрану социально значимой инфраструктуры, в частности, объектов транспорта, связи, энергетики. Главы муниципальных образований в целях безопасности должны уменьшить количество массовых мероприятий и сохранять высокую готовность мер гражданской обороны, в том числе по системам оповещения граждан. Министерство промышленности и природных ресурсов региона будет отвечать за централизованные закупки всего необходимого для нужд воинских частей.Также на заседании оперштаба был рассмотрен вопрос помощи военнослужащим и их семьям. По данным зампредседателя правительства области Виктории Гурьяновой, которая возглавляет рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к частичной мобилизации, операторы горячей линии "122" приняли свыше 7 тысяч звонков от астраханцев. На портал госуслуг поступило 300 заявлений от добровольцев.Для упрощения работы операторов и предоставления оперативных ответов на актуальные вопросы граждан подготовлено 530 типовых ответов на повторяющиеся тематические вопросы. Также изготовлены специальные брошюры о мерах соцподдержки.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Владимир Путин объявлял, что до конца октября все мобилизационные мероприятия будут завершены.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820838044.html
https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821226625_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9e7456732a64fca04d13288c004e7c12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь бабушкин, астраханская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
Астраханские власти планируют завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
Астраханский губернатор Бабушкин поручил завершить частичную мобилизацию до 1 ноября
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил завершить мобилизационные мероприятия в регионе до 1 ноября, сообщает пресс-служба
администрации губернатора области по итогам заседания оперштаба по частичной мобилизации.
"Первого ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жен солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Отмечается, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации.
На заседании оперштаба было решено поручить силовым структурам усилить охрану социально значимой инфраструктуры, в частности, объектов транспорта, связи, энергетики. Главы муниципальных образований в целях безопасности должны уменьшить количество массовых мероприятий и сохранять высокую готовность мер гражданской обороны, в том числе по системам оповещения граждан. Министерство промышленности и природных ресурсов региона будет отвечать за централизованные закупки всего необходимого для нужд воинских частей.
Также на заседании оперштаба был рассмотрен вопрос помощи военнослужащим и их семьям. По данным зампредседателя правительства области Виктории Гурьяновой, которая возглавляет рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к частичной мобилизации, операторы горячей линии "122" приняли свыше 7 тысяч звонков от астраханцев. На портал госуслуг поступило 300 заявлений от добровольцев.
Для упрощения работы операторов и предоставления оперативных ответов на актуальные вопросы граждан подготовлено 530 типовых ответов на повторяющиеся тематические вопросы. Также изготовлены специальные брошюры о мерах соцподдержки.
С 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Владимир Путин
объявлял, что до конца октября все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.