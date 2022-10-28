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Камчатка выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Камчатка выполнила план по частичной мобилизации
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации
Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:23
2022-10-28T11:23
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
камчатский край
владимир солодов
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов.По словам Солодова, сейчас задача региона — обеспечить отсутствие ошибок и злоупотреблений в отношении мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Камчатский край, Владимир Солодов, Россия, Украина
11:23 28.10.2022
 
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации

Губернатор Камчатского края Солодов сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Военные билеты на сборном призывном пункте. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Могу сказать, что на сегодняшний день все те задачи, которые поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме", - сказал Солодов в прямом эфире в соцсетях.
По словам Солодова, сейчас задача региона — обеспечить отсутствие ошибок и злоупотреблений в отношении мобилизованных.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииКамчатский крайВладимир СолодовРоссияУкраина
 
 
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