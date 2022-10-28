https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827437094.html
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации
Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:23
2022-10-28T11:23
2022-10-28T11:23
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
камчатский край
владимир солодов
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_1480bb913f2b2aaa0487861be7f0f61b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов.По словам Солодова, сейчас задача региона — обеспечить отсутствие ошибок и злоупотреблений в отношении мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
камчатский край
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819504057_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_f880e528a872499e20761639059800b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Камчатский край, Владимир Солодов, Россия, Украина
Камчатка выполнила план по частичной мобилизации
Губернатор Камчатского края Солодов сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации