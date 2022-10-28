https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827437094.html

Камчатка выполнила план по частичной мобилизации

Камчатка выполнила план по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

Камчатка выполнила план по частичной мобилизации

Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:23

2022-10-28T11:23

2022-10-28T11:23

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

камчатский край

владимир солодов

россия

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Камчатский край выполнил задачи, которые стояли перед регионом по частичной мобилизации, сообщил глава региона Владимир Солодов.По словам Солодова, сейчас задача региона — обеспечить отсутствие ошибок и злоупотреблений в отношении мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

камчатский край

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, камчатский край, владимир солодов, россия, украина