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Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221028/mishustin-1827407711.html
Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации
Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации - РИА Новости, 28.10.2022
Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:41
2022-10-28T10:57
михаил мишустин
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
россия
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации и использовании воздушного пространства Содружества, с соответствующей просьбой выступила российская сторона, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев."После обсуждения вопросов, предусмотренных для обсуждения в узком формате, российская сторона просит вне повестки дня предоставить слово председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для информации по аспектам сотрудничества стран СНГ в гражданской авиации и использовании воздушного пространства", - сказал Лебедев, открывая рабочую часть заседания.
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михаил мишустин, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), россия, снг, в мире, новости - туризм
Михаил Мишустин, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции), Россия, СНГ, В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:41 28.10.2022 (обновлено: 10:57 28.10.2022)
 
Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации

Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в воздушном пространстве СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации и использовании воздушного пространства Содружества, с соответствующей просьбой выступила российская сторона, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"После обсуждения вопросов, предусмотренных для обсуждения в узком формате, российская сторона просит вне повестки дня предоставить слово председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для информации по аспектам сотрудничества стран СНГ в гражданской авиации и использовании воздушного пространства", - сказал Лебедев, открывая рабочую часть заседания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 00:14
Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане
 
ТуризмМихаил МишустинСергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)РоссияСНГВ миреНовости - Туризм
 
 
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