https://ria.ru/20221028/mishustin-1827407711.html

Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации

Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации - РИА Новости, 28.10.2022

Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:41

2022-10-28T08:41

2022-10-28T10:57

михаил мишустин

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации и использовании воздушного пространства Содружества, с соответствующей просьбой выступила российская сторона, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев."После обсуждения вопросов, предусмотренных для обсуждения в узком формате, российская сторона просит вне повестки дня предоставить слово председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для информации по аспектам сотрудничества стран СНГ в гражданской авиации и использовании воздушного пространства", - сказал Лебедев, открывая рабочую часть заседания.

https://ria.ru/20221028/sng-1827386223.html

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михаил мишустин, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), россия, снг, в мире, новости - туризм