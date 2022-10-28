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ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/minoborony-1827502741.html
ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 28.10.2022
ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:47
2022-10-28T14:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны.Как уточнили в министерстве, союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.На Купянском направлении усиленный батальон ВСУ безуспешно атаковал позиции российских войск у села Берестовое в Харьковской области. "В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", — рассказали в Минобороны.Также безуспешными оказались попытки двух батальонных тактических групп ВСУ продвинуться к селу Червонопоповка в ЛНР на Краснолиманском направлении. Российские войска остановили противника, ликвидировав более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.На Южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции союзных сил около села Времевка в ДНР. "Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап", — сообщили в оборонном ведомстве.Потери понесли также и Воздушные силы Украины.Кроме того, российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР, в Харьковской области и в Николаеве. Также союзные силы нанесли удары по 74 артподразделениям на огневых позициях, личному составу и военной технике в 167 районах. Помимо этого, российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в Николаеве и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Херсонской области.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221026/vsu-1826866739.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:47 28.10.2022 (обновлено: 14:48 28.10.2022)
 
ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", — говорится в сводке военного ведомства.
Как уточнили в министерстве, союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Купянском направлении усиленный батальон ВСУ безуспешно атаковал позиции российских войск у села Берестовое в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", — рассказали в Минобороны.
Также безуспешными оказались попытки двух батальонных тактических групп ВСУ продвинуться к селу Червонопоповка в ЛНР на Краснолиманском направлении. Российские войска остановили противника, ликвидировав более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
На Южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции союзных сил около села Времевка в ДНР.
"Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап", — сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:10
Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге
Потери понесли также и Воздушные силы Украины.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области", — отметили в российском Минобороны.

Кроме того, российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР, в Харьковской области и в Николаеве. Также союзные силы нанесли удары по 74 артподразделениям на огневых позициях, личному составу и военной технике в 167 районах.
Помимо этого, российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в Николаеве и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Херсонской области.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 13:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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