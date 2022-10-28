https://ria.ru/20221028/minoborony-1827502741.html

ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 28.10.2022

ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:47

2022-10-28T13:47

2022-10-28T14:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны.Как уточнили в министерстве, союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.На Купянском направлении усиленный батальон ВСУ безуспешно атаковал позиции российских войск у села Берестовое в Харьковской области. "В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", — рассказали в Минобороны.Также безуспешными оказались попытки двух батальонных тактических групп ВСУ продвинуться к селу Червонопоповка в ЛНР на Краснолиманском направлении. Российские войска остановили противника, ликвидировав более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.На Южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции союзных сил около села Времевка в ДНР. "Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап", — сообщили в оборонном ведомстве.Потери понесли также и Воздушные силы Украины.Кроме того, российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР, в Харьковской области и в Николаеве. Также союзные силы нанесли удары по 74 артподразделениям на огневых позициях, личному составу и военной технике в 167 районах. Помимо этого, российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в Николаеве и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Херсонской области.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221026/vsu-1826866739.html

https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность