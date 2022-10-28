13:47 28.10.2022 (обновлено: 14:48 28.10.2022)
ВС России поразили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащие России. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военные поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", — говорится в сводке военного ведомства.
Как уточнили в министерстве, союзные силы уничтожили более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Купянском направлении усиленный батальон ВСУ безуспешно атаковал позиции российских войск у села Берестовое в Харьковской области.
"В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", — рассказали в Минобороны.
Также безуспешными оказались попытки двух батальонных тактических групп ВСУ продвинуться к селу Червонопоповка в ЛНР на Краснолиманском направлении. Российские войска остановили противника, ликвидировав более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
На Южнодонецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции союзных сил около села Времевка в ДНР.
"Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап", — сообщили в оборонном ведомстве.
26 октября, 12:10Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге
Потери понесли также и Воздушные силы Украины.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области", — отметили в российском Минобороны.
Помимо этого, российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в Николаеве и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Херсонской области.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.