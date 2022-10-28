https://ria.ru/20221028/ministr-1827688160.html

Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции - РИА Новости, 28.10.2022

Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал в отставку на фоне обвинений во взяточничестве, президент ее принял, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:52

2022-10-28T23:52

2022-10-28T23:52

в мире

эквадор

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КИТО, 28 окт - РИА Новости. Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал в отставку на фоне обвинений во взяточничестве, президент ее принял, сообщил журналистам представитель администрации президента Иван Корреа.Свое решение министр мотивировал тем, что хочет сосредоточиться на своей защите.Поводом для начала расследования в отношении чиновника послужили документы и аудио, переданные журналистом местного СМИ, которые якобы связывают Вера с продажей должностей в госсекторе.Также есть запись, где средству массовой информации предположительно предлагается взятка, чтобы оно оставило в покое министра.В доме Вера прошли обыски, были изъяты компьютер, телефоны и документы.Чиновник отверг все обвинения, назвав их ложными.

https://ria.ru/20221008/kitay-1822451120.html

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