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Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции - РИА Новости, 28.10.2022
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Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции
Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции - РИА Новости, 28.10.2022
Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции
Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал в отставку на фоне обвинений во взяточничестве, президент ее принял, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:52
2022-10-28T23:52
в мире
эквадор
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КИТО, 28 окт - РИА Новости. Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал в отставку на фоне обвинений во взяточничестве, президент ее принял, сообщил журналистам представитель администрации президента Иван Корреа.Свое решение министр мотивировал тем, что хочет сосредоточиться на своей защите.Поводом для начала расследования в отношении чиновника послужили документы и аудио, переданные журналистом местного СМИ, которые якобы связывают Вера с продажей должностей в госсекторе.Также есть запись, где средству массовой информации предположительно предлагается взятка, чтобы оно оставило в покое министра.В доме Вера прошли обыски, были изъяты компьютер, телефоны и документы.Чиновник отверг все обвинения, назвав их ложными.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
23:52 28.10.2022
 
Министр энергетики Эквадора подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Министр энергетики Эквадора Вера подал в отставку из-за обвинений в коррупции

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор. Архивное фото
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КИТО, 28 окт - РИА Новости. Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал в отставку на фоне обвинений во взяточничестве, президент ее принял, сообщил журналистам представитель администрации президента Иван Корреа.
"Господин Вера подал прошение об отставке, президент ее принял", - сказал он журналистам.
Свое решение министр мотивировал тем, что хочет сосредоточиться на своей защите.
Поводом для начала расследования в отношении чиновника послужили документы и аудио, переданные журналистом местного СМИ, которые якобы связывают Вера с продажей должностей в госсекторе.
Также есть запись, где средству массовой информации предположительно предлагается взятка, чтобы оно оставило в покое министра.
В доме Вера прошли обыски, были изъяты компьютер, телефоны и документы.
Чиновник отверг все обвинения, назвав их ложными.
Полицейский в Китае - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:59
Бывшего главу Китайских железных дорог арестовали по делу о коррупции
 
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