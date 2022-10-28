https://ria.ru/20221028/metro-1827413606.html

Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график

Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 28.10.2022

Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график

Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:34

2022-10-28T09:34

2022-10-28T09:35

москва

общество

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221021/metro-1825809441.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московский метрополитен