https://ria.ru/20221028/metro-1827413606.html
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 28.10.2022
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график
Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:34
2022-10-28T09:34
2022-10-28T09:35
москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221021/metro-1825809441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
09:34 28.10.2022 (обновлено: 09:35 28.10.2022)
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график
Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ввели в график