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Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 28.10.2022
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Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график - РИА Новости, 28.10.2022
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график
Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:34
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москва
общество
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, общество, московский метрополитен
Москва, Общество, Московский метрополитен
09:34 28.10.2022 (обновлено: 09:35 28.10.2022)
 
Движение на фиолетовой ветке московского метро ввели в график

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ввели в график

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПоезд "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Поезд Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Поезд "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Движение на юго-восточном участке "фиолетовой" линии метро Москвы вводится в график, ранее интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 20:45
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на полгода
 
МоскваОбществоМосковский метрополитен
 
 
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