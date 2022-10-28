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В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
Выступающие за завершение конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:19
2022-10-28T23:19
2022-10-28T23:19
энтони блинкен
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мелани жоли
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выступающие за завершение конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале, передает агентство Блумберг."Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что политики проводили встречу с членами организации, которая помогает сирийским беженкам, когда протестующие начали скандировать "Янки, убирайтесь домой" и "Мы не хотим, чтобы вы здесь были".По данным агентства, из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось общаться с журналистами в другом месте, но их жизни были вне опасности.При этом журналист местной радиостанции Radio-Canada, которая опубликовала видео с мероприятия, утверждает, что демонстранты выступали против вмешательства США и Канады в дела Гаити.
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энтони блинкен, украина, сша, мелани жоли, канада, в мире
Энтони Блинкен, Украина, США, Мелани Жоли, Канада, В мире
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
Bloomberg: протестующие ненадолго прервали мероприятие с Блинкеном в Канаде