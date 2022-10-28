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В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
Выступающие за завершение конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:19
2022-10-28T23:19
энтони блинкен
украина
сша
мелани жоли
канада
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выступающие за завершение конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале, передает агентство Блумберг."Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что политики проводили встречу с членами организации, которая помогает сирийским беженкам, когда протестующие начали скандировать "Янки, убирайтесь домой" и "Мы не хотим, чтобы вы здесь были".По данным агентства, из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось общаться с журналистами в другом месте, но их жизни были вне опасности.При этом журналист местной радиостанции Radio-Canada, которая опубликовала видео с мероприятия, утверждает, что демонстранты выступали против вмешательства США и Канады в дела Гаити.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html
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энтони блинкен, украина, сша, мелани жоли, канада, в мире
Энтони Блинкен, Украина, США, Мелани Жоли, Канада, В мире
23:19 28.10.2022
 
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ

Bloomberg: протестующие ненадолго прервали мероприятие с Блинкеном в Канаде

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выступающие за завершение конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале, передает агентство Блумберг.
"Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что политики проводили встречу с членами организации, которая помогает сирийским беженкам, когда протестующие начали скандировать "Янки, убирайтесь домой" и "Мы не хотим, чтобы вы здесь были".
По данным агентства, из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось общаться с журналистами в другом месте, но их жизни были вне опасности.
При этом журналист местной радиостанции Radio-Canada, которая опубликовала видео с мероприятия, утверждает, что демонстранты выступали против вмешательства США и Канады в дела Гаити.
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Энтони БлинкенУкраинаСШАМелани ЖолиКанадаВ мире
 
 
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