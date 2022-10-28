https://ria.ru/20221028/melitopol-1827560572.html
В Мелитополе рассказали о работе центра помощи инвалидам
В Мелитополе рассказали о работе центра помощи инвалидам - РИА Новости, 28.10.2022
В Мелитополе рассказали о работе центра помощи инвалидам
Мелитопольский центр социального обслуживания оказывает бесплатную комплексную помощь детям-инвалидам и взрослым с ограниченными возможностями. Проводится и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:59
2022-10-28T15:59
2022-10-28T16:00
специальная военная операция на украине
общество
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россия
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Мелитопольский центр социального обслуживания оказывает бесплатную комплексную помощь детям-инвалидам и взрослым с ограниченными возможностями. Проводится и работа по социализации граждан, лишенных жилья, рассказал РИА Новости заместитель министра труда и социальной политики Запорожской области Евгений Маркелов."На территории Запорожской области он у нас единственный – Мелитопольский центр социального обслуживания. В его структуре несколько отделений... Все услуги оказываются данным учреждением бесплатно", - сказал Маркелов.Замминистра разъяснил, что в связи с тем, что Россия является социальным государством, любой человек, нуждающийся в социальной помощи государства, придя в Мелитопольский центр, найдет те услуги, в которых нуждается.В социальном центре три отделения. Первое – это отделение комплексной реабилитации детей-инвалидов. Это объединенное отделение, которое работает с детьми от 3 до 18 лет и продолжает работу с инвалидами от 18 лет и старше. Специалисты центра работают с каждой ситуацией ребенка индивидуально. После достижения 18-летнего возраста реабилитационный процесс не прекращается."Важность состоит в том, что у нас широкий спектр услуг: массаж, ЛФК и физиопроцедуры, активно работают психологи по эмоционально-волевой сфере и социально-бытовому ориентированию. Все потребности, которые имеются у инвалида, по его интеграции в общество, чтобы максимально помочь справляться с жизненными ситуациями, в данном отделении есть", - добавил Маркелов.Второй отдел ориентирован на социальную помощь на дому и инвалидов в том числе. На данный момент на обслуживании центра находится 195 граждан, которые в силу возраста и жизненных обстоятельств нуждаются в помощи социального работника.По словам замминистра, в центре в предстоящий зимний сезон планируется оборудовать пункт обогрева в тяжелых погодных условиях и пункт ночного пребывания, где будет организовано в том числе питание, а специалисты данного отделения будут прилагать усилия для обеспечения данных граждан теплыми вещами и при работе с ними специалисты будут проводить оценку здоровья граждан.Мелитопольский центр начал работать под эгидой министерства труда и социальной политики с 2 сентября."Те формы, методы и практика работы находятся на достаточно приличном уровне. Подготовка и компетентность наших специалистов будет говорить о том, что мы будем соответствовать всем самым высоким стандартам которые установлены в России. У нас есть все, чтобы предоставлять людям максимально качественные и полезные услуги", - пояснил Маркелов.
https://ria.ru/20220919/propavshie-1817230182.html
https://ria.ru/20221011/pomosch-1823225080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, россия, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия, Мелитополь
15:59 28.10.2022 (обновлено: 16:00 28.10.2022)
В Мелитополе рассказали о работе центра помощи инвалидам
Замминистра Маркелов: центр соцобслуживания в Мелитополе помогает инвалидам бесплатно
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Мелитопольский центр социального обслуживания оказывает бесплатную комплексную помощь детям-инвалидам и взрослым с ограниченными возможностями. Проводится и работа по социализации граждан, лишенных жилья, рассказал РИА Новости заместитель министра труда и социальной политики Запорожской области Евгений Маркелов.
"На территории Запорожской области он у нас единственный – Мелитопольский центр социального обслуживания. В его структуре несколько отделений... Все услуги оказываются данным учреждением бесплатно", - сказал Маркелов.
Замминистра разъяснил, что в связи с тем, что Россия
является социальным государством, любой человек, нуждающийся в социальной помощи государства, придя в Мелитопольский центр, найдет те услуги, в которых нуждается.
В социальном центре три отделения. Первое – это отделение комплексной реабилитации детей-инвалидов. Это объединенное отделение, которое работает с детьми от 3 до 18 лет и продолжает работу с инвалидами от 18 лет и старше. Специалисты центра работают с каждой ситуацией ребенка индивидуально. После достижения 18-летнего возраста реабилитационный процесс не прекращается.
"Важность состоит в том, что у нас широкий спектр услуг: массаж, ЛФК и физиопроцедуры, активно работают психологи по эмоционально-волевой сфере и социально-бытовому ориентированию. Все потребности, которые имеются у инвалида, по его интеграции в общество, чтобы максимально помочь справляться с жизненными ситуациями, в данном отделении есть", - добавил Маркелов.
Второй отдел ориентирован на социальную помощь на дому и инвалидов в том числе. На данный момент на обслуживании центра находится 195 граждан, которые в силу возраста и жизненных обстоятельств нуждаются в помощи социального работника.
"Не менее важным отделением является отделение учета и реинтеграции лиц без определенного места жительства. К сожалению, такие люди тоже есть и им нужна забота государства - это важное направление социальной политики", - отметил Маркелов.
По словам замминистра, в центре в предстоящий зимний сезон планируется оборудовать пункт обогрева в тяжелых погодных условиях и пункт ночного пребывания, где будет организовано в том числе питание, а специалисты данного отделения будут прилагать усилия для обеспечения данных граждан теплыми вещами и при работе с ними специалисты будут проводить оценку здоровья граждан.
Мелитопольский центр начал работать под эгидой министерства труда и социальной политики с 2 сентября.
"Те формы, методы и практика работы находятся на достаточно приличном уровне. Подготовка и компетентность наших специалистов будет говорить о том, что мы будем соответствовать всем самым высоким стандартам которые установлены в России. У нас есть все, чтобы предоставлять людям максимально качественные и полезные услуги", - пояснил Маркелов.