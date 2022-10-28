https://ria.ru/20221028/medoborudovanie-1827633954.html

Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья

Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2022

Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья

В медицинские организации Московской области с начала года поступило 39 единиц современного тяжёлого оборудования, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:29

2022-10-28T18:29

2022-10-28T18:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827632738_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_7fc1d657008108e758593dcedc165a38.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 39 единиц современного тяжёлого оборудования, сообщает региональный Минздрав.Это аппараты КТ, МРТ, флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, ангиографы, а также линейный ускоритель для проведения лучевой терапии."В Подмосковье реализуется масштабная программа по оснащению медицинских организаций современным тяжелым оборудованием. Это и замена устаревших аппаратов на цифровые, и установка новых "точек". С начала года мы ввели в работу 39 единиц тяжелого оборудования на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. Это позволяет проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, а также снижает время ожидания результатов исследования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.В частности, в Московский областной онкодиспансер поступил линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Благодаря установке нового аппарата, количество пациентов, получающих радиотерапию, увеличится на 400 человек - до 2,1 тысячи.

https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье