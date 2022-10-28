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Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221028/medoborudovanie-1827633954.html
Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2022
Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
В медицинские организации Московской области с начала года поступило 39 единиц современного тяжёлого оборудования, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:29
2022-10-28T18:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
здоровье
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 39 единиц современного тяжёлого оборудования, сообщает региональный Минздрав.Это аппараты КТ, МРТ, флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, ангиографы, а также линейный ускоритель для проведения лучевой терапии."В Подмосковье реализуется масштабная программа по оснащению медицинских организаций современным тяжелым оборудованием. Это и замена устаревших аппаратов на цифровые, и установка новых "точек". С начала года мы ввели в работу 39 единиц тяжелого оборудования на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. Это позволяет проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, а также снижает время ожидания результатов исследования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.В частности, в Московский областной онкодиспансер поступил линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Благодаря установке нового аппарата, количество пациентов, получающих радиотерапию, увеличится на 400 человек - до 2,1 тысячи.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество, Здоровье
18:29 28.10.2022
 

Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья

© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области
Почти 40 единиц сложного оборудования поступило в медучреждения Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В медицинские организации Московской области с начала года поступило 39 единиц современного тяжёлого оборудования, сообщает региональный Минздрав.
Это аппараты КТ, МРТ, флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, ангиографы, а также линейный ускоритель для проведения лучевой терапии.
"В Подмосковье реализуется масштабная программа по оснащению медицинских организаций современным тяжелым оборудованием. Это и замена устаревших аппаратов на цифровые, и установка новых "точек". С начала года мы ввели в работу 39 единиц тяжелого оборудования на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. Это позволяет проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, а также снижает время ожидания результатов исследования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
В частности, в Московский областной онкодиспансер поступил линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Благодаря установке нового аппарата, количество пациентов, получающих радиотерапию, увеличится на 400 человек - до 2,1 тысячи.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоЗдоровье
 
 
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