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"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ - РИА Новости, 28.10.2022
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"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ
"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ - РИА Новости, 28.10.2022
"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ
Медиагруппа "Россия сегодня" в рамках своих информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" открыла в пятницу серию мастер-классов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:41
белгородский государственный университет
sputnik
социальный навигатор
россия
общество
миа "россия сегодня"
новости агентства
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в рамках своих информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" открыла в пятницу серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета. Главными темами встреч станут уникальные сюжеты и материалы из истории нашей страны, которые создаются средствами новых медиа молодыми журналистами на понятном их сверстникам языке."Сегодня, когда буквально в нескольких километрах от нас ведутся боевые действия, а приграничные территории области регулярно подвергаются обстрелам, когда каждый день гибнут люди, всем очевидно, что патриотизм – это не символическая, абстрактная величина. Это не только гордость и радость за успехи России, но и готовность в любую минуту встать на её защиту, – подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Мы стали участниками исторических перемен. И те примеры героизма, великодушия и единения россиян, о которых мы знаем, - результат воспитания. Глубоко верные понятия о чести, мужестве и порядочности прививаются с детства. Они – в основе искренней любви к нашей Родине и залог будущих побед".Студенты БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, БГАУ им. В.Я. Горина, БУКЭП и БГИИК смогут получить ответы на свои вопросы от Регины Ореховой – репортера-расследователя, военного документалиста, корреспондента студии "ТОК DOC", которая расскажет о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий в рамках сьемки. Также слушатели погрузятся в мир создания подкастов с Иваном Громовым, руководителем Центра инновационной журналистики, и собственных фото-историй и лонгридов с Аленой Пелля, редактором Управления проектов в области образования и социальной сфере, лучшим журналистом, пишущим про образование, по версии Национальной премии 2020 года.Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", подчеркнула: "С одной стороны мы поделимся современными технологиями создания таких увлекательных, формирующих мировоззрение наших современников, проектов, с другой – обсудим возможности развития личных идей и инициатив студентов. Это будет больше формат клубных встреч, чем мастер-классов, честный и доверительный разговор с профессионалами о важном".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Белгородский государственный национальный исследовательский университет – крупнейший вуз Белгородской области, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тыс иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является член Ассоциации ведущих университетов России, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта и в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов, общественных деятелей.
https://ria.ru/20221028/sputnikpro-1827592634.html
https://ria.ru/20221010/universitet-1822889942.html
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белгородский государственный университет, sputnik, социальный навигатор, россия, общество, миа "россия сегодня", новости агентства, навигатор абитуриента, наталья тюрина, вячеслав гладков
Белгородский государственный университет, Sputnik, Социальный навигатор, Россия, Общество, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Навигатор абитуриента, Наталья Тюрина, Вячеслав Гладков
17:32 28.10.2022 (обновлено: 17:41 28.10.2022)
 

"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ
Россия сегодня начала серию мастер-классов на площадке БелГУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в рамках своих информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" открыла в пятницу серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета. Главными темами встреч станут уникальные сюжеты и материалы из истории нашей страны, которые создаются средствами новых медиа молодыми журналистами на понятном их сверстникам языке.
"Сегодня, когда буквально в нескольких километрах от нас ведутся боевые действия, а приграничные территории области регулярно подвергаются обстрелам, когда каждый день гибнут люди, всем очевидно, что патриотизм – это не символическая, абстрактная величина. Это не только гордость и радость за успехи России, но и готовность в любую минуту встать на её защиту, – подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Мы стали участниками исторических перемен. И те примеры героизма, великодушия и единения россиян, о которых мы знаем, - результат воспитания. Глубоко верные понятия о чести, мужестве и порядочности прививаются с детства. Они – в основе искренней любви к нашей Родине и залог будущих побед".
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"Мы привлекаем в наш центр лучших экспертов, историков, политологов, чтобы найти пути формирования гражданско-патриотической идеологии развития общества. Ведь идеология – это не только пропаганда, в первую очередь это фундамент и опора. Мы рады старту сотрудничества на нашей площадке с "Россией сегодня "", – отметил инициатор создания Центра общественно-политического просвещения, ректор БелГУ Олег Полухин.
Студенты БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, БГАУ им. В.Я. Горина, БУКЭП и БГИИК смогут получить ответы на свои вопросы от Регины Ореховой – репортера-расследователя, военного документалиста, корреспондента студии "ТОК DOC", которая расскажет о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий в рамках сьемки. Также слушатели погрузятся в мир создания подкастов с Иваном Громовым, руководителем Центра инновационной журналистики, и собственных фото-историй и лонгридов с Аленой Пелля, редактором Управления проектов в области образования и социальной сфере, лучшим журналистом, пишущим про образование, по версии Национальной премии 2020 года.
Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", подчеркнула: "С одной стороны мы поделимся современными технологиями создания таких увлекательных, формирующих мировоззрение наших современников, проектов, с другой – обсудим возможности развития личных идей и инициатив студентов. Это будет больше формат клубных встреч, чем мастер-классов, честный и доверительный разговор с профессионалами о важном".
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет – крупнейший вуз Белгородской области, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тыс иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является член Ассоциации ведущих университетов России, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта и в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.
Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов, общественных деятелей.
 
Белгородский государственный университетSputnikСоциальный навигаторРоссияОбществоМИА "Россия сегодня"Новости агентстваНавигатор абитуриентаНаталья ТюринаВячеслав Гладков
 
 
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