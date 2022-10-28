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"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ

"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ - РИА Новости, 28.10.2022

"Россия сегодня" начала серию мастер-классов на площадке БелГУ

Медиагруппа "Россия сегодня" в рамках своих информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" открыла в пятницу серию мастер-классов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:41

белгородский государственный университет

sputnik

социальный навигатор

россия

общество

миа "россия сегодня"

новости агентства

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в рамках своих информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" открыла в пятницу серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета. Главными темами встреч станут уникальные сюжеты и материалы из истории нашей страны, которые создаются средствами новых медиа молодыми журналистами на понятном их сверстникам языке."Сегодня, когда буквально в нескольких километрах от нас ведутся боевые действия, а приграничные территории области регулярно подвергаются обстрелам, когда каждый день гибнут люди, всем очевидно, что патриотизм – это не символическая, абстрактная величина. Это не только гордость и радость за успехи России, но и готовность в любую минуту встать на её защиту, – подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. – Мы стали участниками исторических перемен. И те примеры героизма, великодушия и единения россиян, о которых мы знаем, - результат воспитания. Глубоко верные понятия о чести, мужестве и порядочности прививаются с детства. Они – в основе искренней любви к нашей Родине и залог будущих побед".Студенты БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, БГАУ им. В.Я. Горина, БУКЭП и БГИИК смогут получить ответы на свои вопросы от Регины Ореховой – репортера-расследователя, военного документалиста, корреспондента студии "ТОК DOC", которая расскажет о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий в рамках сьемки. Также слушатели погрузятся в мир создания подкастов с Иваном Громовым, руководителем Центра инновационной журналистики, и собственных фото-историй и лонгридов с Аленой Пелля, редактором Управления проектов в области образования и социальной сфере, лучшим журналистом, пишущим про образование, по версии Национальной премии 2020 года.Комментируя цели проекта, Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", подчеркнула: "С одной стороны мы поделимся современными технологиями создания таких увлекательных, формирующих мировоззрение наших современников, проектов, с другой – обсудим возможности развития личных идей и инициатив студентов. Это будет больше формат клубных встреч, чем мастер-классов, честный и доверительный разговор с профессионалами о важном".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Белгородский государственный национальный исследовательский университет – крупнейший вуз Белгородской области, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тыс иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является член Ассоциации ведущих университетов России, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта и в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов, общественных деятелей.

https://ria.ru/20221028/sputnikpro-1827592634.html

https://ria.ru/20221010/universitet-1822889942.html

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821725920.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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