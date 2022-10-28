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Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье
Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2022
Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье
Проект "Мамино время" стартовал в Подмосковье. Он направлен на поддержку матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также людей с ограниченными... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:39
2022-10-28T19:39
2022-10-28T19:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Проект "Мамино время" стартовал в Подмосковье. Он направлен на поддержку матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство социального развития Московской области.На данный момент в проекте успели принять участие 100 человек. Его реализуют в различных городах и округах Подмосковья, среди которых Королев, Егорьевск, Ступино. Записаться на участие в проекте можно через социальные центры."Для мам открыты группы тематических встреч, мастер-классов, йоги, фитнеса и т. д. Проект позволяет женщинам поддержать свое здоровье, получить психологическую и физическую разгрузку, а также получить консультацию специалистов и новые знакомства", – отметили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Проект "Мамино время" стартовал в Подмосковье. Он направлен на поддержку матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на министерство социального развития Московской области.
На данный момент в проекте успели принять участие 100 человек. Его реализуют в различных городах и округах Подмосковья, среди которых Королев, Егорьевск, Ступино. Записаться на участие в проекте можно через социальные центры.
"Для мам открыты группы тематических встреч, мастер-классов, йоги, фитнеса и т. д. Проект позволяет женщинам поддержать свое здоровье, получить психологическую и физическую разгрузку, а также получить консультацию специалистов и новые знакомства", – отметили в ведомстве.