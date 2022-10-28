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Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье

Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2022

Программу поддержки матерей с детьми-инвалидами запустили в Подмосковье

Проект "Мамино время" стартовал в Подмосковье. Он направлен на поддержку матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также людей с ограниченными... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:39

2022-10-28T19:39

2022-10-28T19:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Проект "Мамино время" стартовал в Подмосковье. Он направлен на поддержку матерей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство социального развития Московской области.На данный момент в проекте успели принять участие 100 человек. Его реализуют в различных городах и округах Подмосковья, среди которых Королев, Егорьевск, Ступино. Записаться на участие в проекте можно через социальные центры."Для мам открыты группы тематических встреч, мастер-классов, йоги, фитнеса и т. д. Проект позволяет женщинам поддержать свое здоровье, получить психологическую и физическую разгрузку, а также получить консультацию специалистов и новые знакомства", – отметили в ведомстве.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)