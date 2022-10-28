https://ria.ru/20221028/makeevka-1827448041.html
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:02
2022-10-28T12:02
2022-10-28T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу власти ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 11.30 мск выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.42 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Донецк и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:02 28.10.2022 (обновлено: 13:41 28.10.2022)
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении мужчины и женщины при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили
в пятницу власти ДНР.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 11.30 мск выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.42 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
"Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Донецк и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.