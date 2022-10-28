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Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827448041.html
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:02
2022-10-28T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу власти ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 11.30 мск выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.42 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Донецк и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
донбасс
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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:02 28.10.2022 (обновлено: 13:41 28.10.2022)
 
Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении мужчины и женщины при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу власти ДНР.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 11.30 мск выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.42 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 09:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
"Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Донецк и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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