https://ria.ru/20221028/makeevka-1827448041.html

Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022

Два жителя Макеевки пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:02

2022-10-28T12:02

2022-10-28T13:41

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров и три по Макеевке, два мирных жителя Макеевки пострадали, сообщили в пятницу власти ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 11.30 мск выпустили по Кировскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.42 мск по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В поселке Лесной по улице Акмолинской ранена женщина, по улице Семашко ранение получил мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в пятницу неоднократно обстреливали Донецк и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/donbass-1827413139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины