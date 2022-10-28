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Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
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Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:03
2022-10-28T02:27
в мире
василий небензя
рафаэль гросси
украина
россия
магатэ
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы сказали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого. Так что Агентство должно соблюдать бдительность", - сказал Небензя по итогам заседания СБ с участием Гросси.
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в мире, василий небензя, рафаэль гросси, украина, россия, магатэ, оон
В мире, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, МАГАТЭ, ООН
02:03 28.10.2022 (обновлено: 02:27 28.10.2022)
 
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"

Небензя: "грязную бомбу" могут создавать не только на объектах, которые посетит МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы сказали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого. Так что Агентство должно соблюдать бдительность", - сказал Небензя по итогам заседания СБ с участием Гросси.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
01:24
МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси
 
В миреВасилий НебензяРафаэль ГроссиУкраинаРоссияМАГАТЭООН
 
 
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