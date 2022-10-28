https://ria.ru/20221028/magate-1827391458.html

Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"

Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022

Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"

Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:03

2022-10-28T02:03

2022-10-28T02:27

в мире

василий небензя

рафаэль гросси

украина

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магатэ

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ООН, 28 окт - РИА Новости. Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы сказали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого. Так что Агентство должно соблюдать бдительность", - сказал Небензя по итогам заседания СБ с участием Гросси.

https://ria.ru/20221028/chaes-1827390190.html

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в мире, василий небензя, рафаэль гросси, украина, россия, магатэ, оон