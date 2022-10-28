https://ria.ru/20221028/magate-1827391458.html
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:03
2022-10-28T02:03
2022-10-28T02:27
в мире
василий небензя
рафаэль гросси
украина
россия
магатэ
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ООН, 28 окт - РИА Новости. Украина может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты МАГАТЭ, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы сказали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого. Так что Агентство должно соблюдать бдительность", - сказал Небензя по итогам заседания СБ с участием Гросси.
https://ria.ru/20221028/chaes-1827390190.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, василий небензя, рафаэль гросси, украина, россия, магатэ, оон
В мире, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, МАГАТЭ, ООН
02:03 28.10.2022 (обновлено: 02:27 28.10.2022)
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
Небензя: "грязную бомбу" могут создавать не только на объектах, которые посетит МАГАТЭ