https://ria.ru/20221028/lnr-1827574039.html

В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР

В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022

В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР

Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай пожаловался на темпы продвижения украинских войск в ЛНР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:23

2022-10-28T16:23

2022-10-28T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

сергей гайдай

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай пожаловался на темпы продвижения украинских войск в ЛНР."Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине", - заявил Гайдай в эфире единого украинского телемарафона. По его словам, ВС РФ успели подвести резервы, а украинским войскам мешает погода.Самые ожесточенные бои в ЛНР идут в районе Кременной и Сватово, сообщил в среду полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, сергей гайдай, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр