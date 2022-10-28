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В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/lnr-1827574039.html
В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР
В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2022
В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай пожаловался на темпы продвижения украинских войск в ЛНР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:23
2022-10-28T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
сергей гайдай
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай пожаловался на темпы продвижения украинских войск в ЛНР."Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине", - заявил Гайдай в эфире единого украинского телемарафона. По его словам, ВС РФ успели подвести резервы, а украинским войскам мешает погода.Самые ожесточенные бои в ЛНР идут в районе Кременной и Сватово, сообщил в среду полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
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в мире, сергей гайдай, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Гайдай, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 28.10.2022
 
В Киеве пожаловались на темпы продвижения украинских войск в ЛНР

Киевский глава Луганской ОВА Гайдай считает темпы продвижения ВСУ недостаточно быстрыми

© AP Photo / Inna VarenytsiaУкраинские военнослужащие на танке Т-64
Украинские военнослужащие на танке Т-64 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Украинские военнослужащие на танке Т-64 . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай пожаловался на темпы продвижения украинских войск в ЛНР.
"Не так быстро, как хотелось бы, но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения на Луганщине", - заявил Гайдай в эфире единого украинского телемарафона. По его словам, ВС РФ успели подвести резервы, а украинским войскам мешает погода.
Самые ожесточенные бои в ЛНР идут в районе Кременной и Сватово, сообщил в среду полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ГайдайЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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