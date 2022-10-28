https://ria.ru/20221028/kuzbass-1827449225.html

Первая "умная" спортплощадка открылась в Кузбассе, сообщил губернатор

Первая "умная" спортплощадка открылась в Кузбассе, сообщил губернатор - РИА Новости, 28.10.2022

Первая "умная" спортплощадка открылась в Кузбассе, сообщил губернатор

Первая "умная" спортплощадка открылась в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:04

2022-10-28T12:04

2022-10-28T12:15

общество

сергей цивилев

белово

кемеровская область

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 28 окт – РИА Новости. Первая "умная" спортплощадка открылась в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Особенность спортивного объекта в том, что на каждый тренажер нанесен специальный QR-код, с помощью которого посетители могут ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку. "Умную" спортплощадку смонтировали в Белове на стадионе "Горняк" в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", – говорится в сообщении.Отмечается, что "умная" спортивная площадка — это стадион площадью 4 835 квадратных метров. Здесь есть трибуна на 100 мест, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры — силовые и гимнастические. Также на новейшей спортплощадке установлены скалодром и два комплекса для воркаута — детский и взрослый. Заниматься здесь может бесплатно любой желающий с 08.00 до 21.00 ежедневно."Мы создаем максимально доступные условия, чтобы жители региона могли заниматься любимыми видами спорта рядом с домом, привлекаем к активному отдыху все поколения. "Умная" площадка подходит для безопасных и полезных для здоровья тренировок в любое удобное время без привязки к расписанию секций и без присутствия тренера", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что в рамках федерального проекта Кузбассу предоставлена субсидия на закупку оборудования для двух "умных" спортплощадок. Финансирование составляет 71,5 миллиона рублей, из них 50,9 миллиона рублей — федеральные средства, 13,5 миллиона рублей — областные, 7,1 миллиона рублей — муниципальные. Кроме того, сотрудники муниципалитетов должны сами подготовить основание для площадок.Монтаж аналогичного спортивного комплекса ведется и в Кемерово на стадионе "Открытчик" (жилой район Кедровка).

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826919470.html

https://ria.ru/20221021/kuzbass-1825576969.html

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общество, сергей цивилев, белово, кемеровская область, кемерово, россия