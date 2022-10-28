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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля - РИА Новости, 28.10.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля
Валюта РФ подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:59
2022-10-28T19:59
2022-10-28T19:59
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Валюта РФ подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,52 рубля, евро - на 62 копейки, до 61,08 рубля.Доллар за рабочую неделю подорожал на 23 копейки, евро – на 88 копеек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Курс доллара, Доллар, Рубль, Курс рубля, евро, Валюта, Динамика курсов валют
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 28 октября упал до 61,52 рубля, евро — до 61,08