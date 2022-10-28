https://ria.ru/20221028/kurs-1827661749.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля - РИА Новости, 28.10.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 61,52 рубля

Валюта РФ подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:59

2022-10-28T19:59

2022-10-28T19:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс доллара

доллар

рубль

курс рубля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066543_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_abb4d729f9c124c2b0c4a70081d5292d.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Валюта РФ подросла в пятницу, но упала за неделю: к доллару до 61,52 рубля, к евро – до 61,08 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,52 рубля, евро - на 62 копейки, до 61,08 рубля.Доллар за рабочую неделю подорожал на 23 копейки, евро – на 88 копеек.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская биржа, курс доллара, доллар, рубль, курс рубля, евро, валюта, динамика курсов валют