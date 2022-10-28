https://ria.ru/20221028/kultura-1827529701.html
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство - РИА Новости, 28.10.2022
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство
Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:43
2022-10-28T14:43
2022-10-28T16:29
культура
госдума рф
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799502580_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_59d2b281d2ee5624d74b67f6e643871d.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА новости первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев."Деятели культуры, получающие деньги от государства в виде зарплат и грантов, обязаны работать на свою страну… А если не хотят этого делать, а готовы только критиковать, значит необходимо их лишить государственных денег", - сказал он.Он также отметил, что необходимо усилить поддержку культурной составляющей спецоперации. Парламентарий напомнил, что во время Великой Отечественной войны снималось много кинофильмов, а также ставились спектакли."Очевидно, что необходима поддержка государства для осуществления системной работы по мобилизации культурной составляющей специальной военной операции", - добавил он.
https://ria.ru/20221028/gosduma-1827414731.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799502580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3925bc3cb674bda74f1bb58796a12b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, новости культуры
Культура, Госдума РФ, Россия, Новости культуры
14:43 28.10.2022 (обновлено: 16:29 28.10.2022)
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих политику государства
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА новости первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.
"Деятели культуры, получающие деньги от государства в виде зарплат и грантов, обязаны работать на свою страну… А если не хотят этого делать, а готовы только критиковать, значит необходимо их лишить государственных денег", - сказал он.
Он также отметил, что необходимо усилить поддержку культурной составляющей спецоперации. Парламентарий напомнил, что во время Великой Отечественной войны снималось много кинофильмов, а также ставились спектакли.
"Очевидно, что необходима поддержка государства для осуществления системной работы по мобилизации культурной составляющей специальной военной операции", - добавил он.