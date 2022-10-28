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В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство - РИА Новости, 28.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221028/kultura-1827529701.html
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство - РИА Новости, 28.10.2022
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство
Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:43
2022-10-28T16:29
культура
госдума рф
россия
новости культуры
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА новости первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев."Деятели культуры, получающие деньги от государства в виде зарплат и грантов, обязаны работать на свою страну… А если не хотят этого делать, а готовы только критиковать, значит необходимо их лишить государственных денег", - сказал он.Он также отметил, что необходимо усилить поддержку культурной составляющей спецоперации. Парламентарий напомнил, что во время Великой Отечественной войны снималось много кинофильмов, а также ставились спектакли."Очевидно, что необходима поддержка государства для осуществления системной работы по мобилизации культурной составляющей специальной военной операции", - добавил он.
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госдума рф, россия, новости культуры
Культура, Госдума РФ, Россия, Новости культуры
14:43 28.10.2022 (обновлено: 16:29 28.10.2022)
 
В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство

В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих политику государства

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВ Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА новости первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.
"Деятели культуры, получающие деньги от государства в виде зарплат и грантов, обязаны работать на свою страну… А если не хотят этого делать, а готовы только критиковать, значит необходимо их лишить государственных денег", - сказал он.
Он также отметил, что необходимо усилить поддержку культурной составляющей спецоперации. Парламентарий напомнил, что во время Великой Отечественной войны снималось много кинофильмов, а также ставились спектакли.
"Очевидно, что необходима поддержка государства для осуществления системной работы по мобилизации культурной составляющей специальной военной операции", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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