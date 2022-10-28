https://ria.ru/20221028/kultura-1827529701.html

В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство

В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство - РИА Новости, 28.10.2022

В ГД призвали не финансировать деятелей культуры, критикующих государство

Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:43

2022-10-28T14:43

2022-10-28T16:29

культура

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Необходимо остановить финансирование со стороны государства тех деятелей культуры, которые выступают против политики государства в условиях спецоперации, заявил РИА новости первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев."Деятели культуры, получающие деньги от государства в виде зарплат и грантов, обязаны работать на свою страну… А если не хотят этого делать, а готовы только критиковать, значит необходимо их лишить государственных денег", - сказал он.Он также отметил, что необходимо усилить поддержку культурной составляющей спецоперации. Парламентарий напомнил, что во время Великой Отечественной войны снималось много кинофильмов, а также ставились спектакли."Очевидно, что необходима поддержка государства для осуществления системной работы по мобилизации культурной составляющей специальной военной операции", - добавил он.

https://ria.ru/20221028/gosduma-1827414731.html

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