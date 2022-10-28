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В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 28.10.2022
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В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия
В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 28.10.2022
В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия
Новогодние праздничные мероприятия в Краснодаре, в том числе фейерверки, отменят, город украсят прошлогодними украшениями, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:21
2022-10-28T16:21
общество
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в Краснодаре, в том числе фейерверки, отменят, город украсят прошлогодними украшениями, сообщили в пресс-службе администрации региональной столицы."В этом году в новогоднюю ночь не планируют проводить концерт на Главной городской площади, а также запускать фейерверки и организовывать масштабные увеселительные мероприятия. Новый год — это семейный праздник, поэтому краснодарцев призывают встретить его в кругу родных и близких", - говорится в сообщении.Уточняется, что улицы, витрины, общественный транспорт и фасады социальных объектов столицы Кубани будут украшены до 15 декабря прошлогодними декорациями и искусственными елками, новые администрация города закупать не будет. Кроме того, по Краснодару будут курсировать полюбившиеся жителям "новогодние трамваи", а также будут работать ёлочные базары.Также власти анонсируют традиционные театрализованные представления для детей. В основе новогодних программ в этом году будут сюжеты народного фольклора, отечественных сказок и мультфильмов."На городские "ёлки" пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Краснодаре. Сладкие кондитерские наборы получат дети мобилизованных краснодарцев от 3 до 14 лет", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221025/korporativ-1826466170.html
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общество, краснодар, россия
Общество, Краснодар, Россия
16:21 28.10.2022
 
В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия

В Краснодаре отменили новогодние праздничные мероприятия и призвали отмечать с семьей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Новогодние праздничные мероприятия в Краснодаре, в том числе фейерверки, отменят, город украсят прошлогодними украшениями, сообщили в пресс-службе администрации региональной столицы.
"В этом году в новогоднюю ночь не планируют проводить концерт на Главной городской площади, а также запускать фейерверки и организовывать масштабные увеселительные мероприятия. Новый год — это семейный праздник, поэтому краснодарцев призывают встретить его в кругу родных и близких", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что улицы, витрины, общественный транспорт и фасады социальных объектов столицы Кубани будут украшены до 15 декабря прошлогодними декорациями и искусственными елками, новые администрация города закупать не будет. Кроме того, по Краснодару будут курсировать полюбившиеся жителям "новогодние трамваи", а также будут работать ёлочные базары.
Также власти анонсируют традиционные театрализованные представления для детей. В основе новогодних программ в этом году будут сюжеты народного фольклора, отечественных сказок и мультфильмов.
"На городские "ёлки" пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в Краснодаре. Сладкие кондитерские наборы получат дети мобилизованных краснодарцев от 3 до 14 лет", - сообщили в пресс-службе.
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