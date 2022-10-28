Рейтинг@Mail.ru
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/kosovo-1827451492.html
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово - РИА Новости, 28.10.2022
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово
Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:13
2022-10-28T12:13
в мире
алексей гончаренко
верховная рада украины
украина
косово
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский парламент в международных вопросах и высказываться от имени Рады.Ранее депутат Рады Гончаренко выступил в Ассамблее самопровозглашенной республики Косово, где заявил, что Украина должна признать Косово как независимое государство."Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер... Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - говорится в заявлении пресс-службы Рады, опубликованном на официальном сайте.Отмечается, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения, а мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа страны.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, в том числе Украина. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html
https://ria.ru/20220803/kosovo-1806946705.html
украина
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c052d45b19fc59d3eccf05d4ac4c20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей гончаренко, верховная рада украины, украина, косово, сербия
В мире, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Украина, Косово, Сербия
12:13 28.10.2022
 
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово

Рада назвала слова, что Украина должна признать Косово, личным мнением депутата Гончаренко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский парламент в международных вопросах и высказываться от имени Рады.
Ранее депутат Рады Гончаренко выступил в Ассамблее самопровозглашенной республики Косово, где заявил, что Украина должна признать Косово как независимое государство.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:00
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
"Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер... Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - говорится в заявлении пресс-службы Рады, опубликованном на официальном сайте.
Отмечается, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения, а мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа страны.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, в том числе Украина. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Грузовики KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:39
Украина отзывает миротворцев из Косово
 
В миреАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныУкраинаКосовоСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала