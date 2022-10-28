https://ria.ru/20221028/kosovo-1827451492.html

Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово

Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово - РИА Новости, 28.10.2022

Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово

Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:13

2022-10-28T12:13

2022-10-28T12:13

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский парламент в международных вопросах и высказываться от имени Рады.Ранее депутат Рады Гончаренко выступил в Ассамблее самопровозглашенной республики Косово, где заявил, что Украина должна признать Косово как независимое государство."Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер... Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - говорится в заявлении пресс-службы Рады, опубликованном на официальном сайте.Отмечается, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения, а мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа страны.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, в том числе Украина. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html

https://ria.ru/20220803/kosovo-1806946705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей гончаренко, верховная рада украины, украина, косово, сербия