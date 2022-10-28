https://ria.ru/20221028/kosovo-1827451492.html
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово - РИА Новости, 28.10.2022
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово
Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:13
2022-10-28T12:13
2022-10-28T12:13
в мире
алексей гончаренко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский парламент в международных вопросах и высказываться от имени Рады.Ранее депутат Рады Гончаренко выступил в Ассамблее самопровозглашенной республики Косово, где заявил, что Украина должна признать Косово как независимое государство."Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер... Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - говорится в заявлении пресс-службы Рады, опубликованном на официальном сайте.Отмечается, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения, а мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа страны.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, в том числе Украина. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, алексей гончаренко, верховная рада украины, украина, косово, сербия
В мире, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Украина, Косово, Сербия
Рада опровергла заявления депутата о признании независимости Косово
Рада назвала слова, что Украина должна признать Косово, личным мнением депутата Гончаренко
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины заявила, что депутат Алексей Гончаренко, высказавшийся по признанию независимости Косово, не был уполномочен представлять украинский парламент в международных вопросах и высказываться от имени Рады.
Ранее депутат Рады Гончаренко выступил в Ассамблее самопровозглашенной республики Косово, где заявил, что Украина должна признать Косово как независимое государство.
"Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер... Алексей Гончаренко не был уполномочен представлять Верховную раду Украины в международных вопросах касательно Косово или, более того, высказываться от имени украинского парламента", - говорится в заявлении пресс-службы Рады, опубликованном на официальном сайте.
Отмечается, что позиция украинского парламента по международным вопросам принимается коллегиально, голосованием в сессионном зале большинством голосов за соответствующие решения, а мнение народного депутата Украины, даже если он является членом парламентской делегации в международной организации, не является позицией единого законодательного органа страны.
Косовско-албанские структуры в Приштине
17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии
. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия
, Китай
, Иран
, Испания
, Греция
и ряд других государств, в том числе Украина. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.