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Новый штамм COVID-19, устойчивый к вакцинам, добрался до Австралии
Новый штамм COVID-19, устойчивый к вакцинам, добрался до Австралии - РИА Новости, 28.10.2022
Новый штамм COVID-19, устойчивый к вакцинам, добрался до Австралии
Новый иммунорезистентный и быстро распространяющийся вариант COVID-19 XBB достиг Австралии, сообщает телеканал ABC в пятницу. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:00
2022-10-28T18:00
2022-10-28T18:00
распространение коронавируса
в мире
австралия
сингапур
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Новый иммунорезистентный и быстро распространяющийся вариант COVID-19 XBB достиг Австралии, сообщает телеканал ABC в пятницу.Органы здравоохранения Австралии сообщили, что на этой неделе в стране было зарегистрировано 31 636 новых случаев COVID-19, что на 2,2% больше, чем на прошлой. При этом доля заражений вариантом XBB составляет треть от всех случаев.Штамм XBB, который, как считается, устойчив к вакцинам и антителам от предыдущих инфекций, появился в Сингапуре несколько недель назад и уже распространяется в Австралии.Австралийские СМИ назвали XBB "кошмарным штаммом" после того, как число случаев заболевания в Сингапуре удвоилось за день.Всего две недели назад Австралия отменила обязательную изоляцию для лиц с положительными результатами тестов на COVID-19. Решение об отмене карантина было принято на фоне низких показателей распространения COVID-19 и высокого процента вакцинированного населения страны.
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в мире, австралия, сингапур, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, В мире, Австралия, Сингапур, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Новый штамм COVID-19, устойчивый к вакцинам, добрался до Австралии
ABC: новый штамм COVID-19 XBB, устойчивый к вакцинам, добрался до Австралии