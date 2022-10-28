https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827435460.html
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19
Более 760 случаев COVID выявили за сутки в Москве, умерли девять человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:17
2022-10-28T11:17
2022-10-28T11:18
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 760 случаев COVID выявили за сутки в Москве, умерли девять человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 762, госпитализированы - 116 человек, выздоровели - 823 человека, девять человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 228 799 случаев коронавируса, выздоровели 3 037 977 человек, умерли 46 583 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:17 28.10.2022 (обновлено: 11:18 28.10.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 762 новых случая COVID-19, умерли девять человек