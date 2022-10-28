https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827431266.html
В России за сутки госпитализировали 1268 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1268 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1268 человек с COVID-19
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 78 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:05
2022-10-28T11:05
2022-10-28T11:05
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 78 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 268 человек, на 3,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 11 685 человек, или на 2,9% меньше в сравнении с 27 октября 2022 года. Выявлено 7 606 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 78 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1268 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 7606 новых случаев COVID-19, умерли 78 человек