https://ria.ru/20221028/kirgiziya-1827449894.html
Пресс-секретарь главы Киргизии заявил, что в стране нет давления на СМИ
Пресс-секретарь главы Киргизии заявил, что в стране нет давления на СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Пресс-секретарь главы Киргизии заявил, что в стране нет давления на СМИ
В Киргизии нет никакого давления на средства массовой информации - свобода слова была, есть и будет, заявил пресс-секретарь президента республики Эрбол... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:07
2022-10-28T12:07
2022-10-28T12:14
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БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. В Киргизии нет никакого давления на средства массовой информации - свобода слова была, есть и будет, заявил пресс-секретарь президента республики Эрбол Султанбаев."Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет", - написал он на свой странице в соцсети.В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь, "понятие свободы слова всегда должно быть неразрывно сопряжено с понятием ответственности"."На сегодняшний день в Кыргызстане никаких ограничений для функционирования свободных медиа нет. Единственное требование, которое предъявляется ко всем без исключения гражданам и юридическим лицам - неукоснительное соблюдение действующего законодательства", - отметил он.Комментируя блокировку сайта киргизского филиала "Радио Свобода"* - "Azattyk Медиа" за публикацию недостоверных материалов о конфликте на киргизско-таджикской границе в середине сентября, Султанбаев написал, что решение было принято в соответствии с законами республики."Закон суров, но это закон", - подытожил пресс-секретарь."Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, выполняющее функции иноагента
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в мире, киргизия, россия
12:07 28.10.2022 (обновлено: 12:14 28.10.2022)
Пресс-секретарь главы Киргизии заявил, что в стране нет давления на СМИ
Пресс-секретарь президента Киргизии Султанбаев заявил, что в стране нет давления на СМИ
БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. В Киргизии нет никакого давления на средства массовой информации - свобода слова была, есть и будет, заявил пресс-секретарь президента республики Эрбол Султанбаев.
"Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет", - написал он на свой странице в соцсети.
В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь, "понятие свободы слова всегда должно быть неразрывно сопряжено с понятием ответственности".
"На сегодняшний день в Кыргызстане никаких ограничений для функционирования свободных медиа нет. Единственное требование, которое предъявляется ко всем без исключения гражданам и юридическим лицам - неукоснительное соблюдение действующего законодательства", - отметил он.
Комментируя блокировку сайта киргизского филиала "Радио Свобода"* - "Azattyk Медиа" за публикацию недостоверных материалов о конфликте на киргизско-таджикской границе в середине сентября, Султанбаев написал, что решение было принято в соответствии с законами республики.
"Закон суров, но это закон", - подытожил пресс-секретарь.
"Радио Свобода" финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).
* СМИ, выполняющее функции иноагента