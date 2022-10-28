https://ria.ru/20221028/kherson-1827510193.html

В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра

В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра - РИА Новости, 28.10.2022

В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра

Прием заявок на вывоз населения из правобережной части Херсонской области продолжается, переправа работает, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:02

2022-10-28T14:02

2022-10-28T14:02

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсон

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806943153_0:263:2730:1799_1920x0_80_0_0_b712fcd31f5a8a42ffd2e5bafa3b41ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Прием заявок на вывоз населения из правобережной части Херсонской области продолжается, переправа работает, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо говорил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или едут в другие регионы России."Кол-центр собирает информацию и передает МЧС", - сказал собеседник агентства, отметив, что "прием заявок продолжается".По его словам, все жители, проживающие на правобережной части области, включая Херсон, могут выехать на левый берег Днепра. "Переправа работает", - уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20221028/kherson-1827486290.html

https://ria.ru/20221028/svo-1827395741.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, херсон, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)