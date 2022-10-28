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В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/kherson-1827510193.html
В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра
В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра - РИА Новости, 28.10.2022
В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра
Прием заявок на вывоз населения из правобережной части Херсонской области продолжается, переправа работает, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:02
2022-10-28T14:02
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Прием заявок на вывоз населения из правобережной части Херсонской области продолжается, переправа работает, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо говорил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или едут в другие регионы России."Кол-центр собирает информацию и передает МЧС", - сказал собеседник агентства, отметив, что "прием заявок продолжается".По его словам, все жители, проживающие на правобережной части области, включая Херсон, могут выехать на левый берег Днепра. "Переправа работает", - уточнили в правительстве.
https://ria.ru/20221028/kherson-1827486290.html
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херсон
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владимир сальдо, херсон, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:02 28.10.2022
 
В Херсоне продолжается прием заявок на переправу на левый берег Днепра

В Херсоне продолжается прием заявок на вывоз населения из правобережной части области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
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Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Прием заявок на вывоз населения из правобережной части Херсонской области продолжается, переправа работает, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо говорил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения по желанию был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или едут в другие регионы России.
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"Кол-центр собирает информацию и передает МЧС", - сказал собеседник агентства, отметив, что "прием заявок продолжается".
По его словам, все жители, проживающие на правобережной части области, включая Херсон, могут выехать на левый берег Днепра. "Переправа работает", - уточнили в правительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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