https://ria.ru/20221028/irlandiya-1827533834.html

Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины

Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.10.2022

Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины

Более 50% ирландцев считают, что Ирландия должна остановить прием украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Ipsos,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:57

2022-10-28T14:57

2022-10-28T14:57

в мире

ирландия

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790360022_0:0:3584:2016_1920x0_80_0_0_5d546ab50de87579431badbc6fd0c2ec.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 50% ирландцев считают, что Ирландия должна остановить прием украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Ipsos, проведенного для газеты Irish Times.Согласно результатам опроса, около 56% ирландцев считают, что Ирландия должна продолжать принимать беженцев из Украины "независимо от того, сколько их прибудет", в то время как 36% опрошенных с этим не согласны, пишет газета.Около 61% ирландцев также обеспокоены, что в страну "прибывает слишком много беженцев", 34% респондентов это мнение не разделяют, говорится в сообщении. Однако, как отмечает издание, поддержка Украины в стране остается на высоком уровне: 72% ирландцев считают, что Ирландия и ЕС "должны продолжать поддерживать Украину, даже если это будет означать нехватку энергии" для них.Опрос проводился среди 1 200 взрослых ирландцев во всех избирательных округах в период с 23 по 25 октября. Погрешность составляет 2,8%, говорится в сообщении.Ранее ирландский министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман попросил беженцев, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания из-за проблем с их размещением.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

https://ria.ru/20221024/posol-1826150990.html

ирландия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия, украина, евросоюз