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Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.10.2022
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Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины
Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины - РИА Новости, 28.10.2022
Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины
Более 50% ирландцев считают, что Ирландия должна остановить прием украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Ipsos,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:57
2022-10-28T14:57
в мире
ирландия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 50% ирландцев считают, что Ирландия должна остановить прием украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Ipsos, проведенного для газеты Irish Times.Согласно результатам опроса, около 56% ирландцев считают, что Ирландия должна продолжать принимать беженцев из Украины "независимо от того, сколько их прибудет", в то время как 36% опрошенных с этим не согласны, пишет газета.Около 61% ирландцев также обеспокоены, что в страну "прибывает слишком много беженцев", 34% респондентов это мнение не разделяют, говорится в сообщении. Однако, как отмечает издание, поддержка Украины в стране остается на высоком уровне: 72% ирландцев считают, что Ирландия и ЕС "должны продолжать поддерживать Украину, даже если это будет означать нехватку энергии" для них.Опрос проводился среди 1 200 взрослых ирландцев во всех избирательных округах в период с 23 по 25 октября. Погрешность составляет 2,8%, говорится в сообщении.Ранее ирландский министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман попросил беженцев, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания из-за проблем с их размещением.
https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html
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в мире, ирландия, украина, евросоюз
В мире, Ирландия, Украина, Евросоюз
14:57 28.10.2022
 
Опрос: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины

Irish Times: более половины населения Ирландии против приема беженцев с Украины

CC BY-SA 3.0 / Patrick Theiner / Trinity college libraryДублин, Ирландия
Дублин, Ирландия - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Patrick Theiner / Trinity college library
Дублин, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 50% ирландцев считают, что Ирландия должна остановить прием украинских беженцев, свидетельствуют результаты опроса социологической фирмы Ipsos, проведенного для газеты Irish Times.
Согласно результатам опроса, около 56% ирландцев считают, что Ирландия должна продолжать принимать беженцев из Украины "независимо от того, сколько их прибудет", в то время как 36% опрошенных с этим не согласны, пишет газета.
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Около 61% ирландцев также обеспокоены, что в страну "прибывает слишком много беженцев", 34% респондентов это мнение не разделяют, говорится в сообщении. Однако, как отмечает издание, поддержка Украины в стране остается на высоком уровне: 72% ирландцев считают, что Ирландия и ЕС "должны продолжать поддерживать Украину, даже если это будет означать нехватку энергии" для них.
Опрос проводился среди 1 200 взрослых ирландцев во всех избирательных округах в период с 23 по 25 октября. Погрешность составляет 2,8%, говорится в сообщении.
Ранее ирландский министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман попросил беженцев, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания из-за проблем с их размещением.
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