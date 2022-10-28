https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827536268.html

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей - РИА Новости, 28.10.2022

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей

Инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:03

2022-10-28T15:03

2022-10-28T15:17

экономика

германия

евросоюз

destatis

цены на нефть

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 10,1%.За октябрь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Аналитики ожидали роста показателя до 0,6%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 10,9% и 0,5% соответственно.Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1826916582.html

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экономика, германия, евросоюз, destatis, цены на нефть