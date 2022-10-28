https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827536268.html
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей - РИА Новости, 28.10.2022
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей
Инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:03
2022-10-28T15:03
2022-10-28T15:17
экономика
германия
евросоюз
destatis
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 10,1%.За октябрь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Аналитики ожидали роста показателя до 0,6%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 10,9% и 0,5% соответственно.Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1826916582.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, евросоюз, destatis, цены на нефть
Экономика, Германия, Евросоюз, Destatis, Цены на нефть
15:03 28.10.2022 (обновлено: 15:17 28.10.2022)
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных показателей
Destatis: годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4 процента