Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827497701.html
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:39
2022-10-28T14:02
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не изменились и остались на уровне 5-7%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к цели в 4%.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:39 28.10.2022 (обновлено: 14:02 28.10.2022)
 
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов

Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не изменились и остались на уровне 5-7%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.
В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к цели в 4%.
Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 13:39
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала