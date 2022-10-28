https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827497701.html

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов - РИА Новости, 28.10.2022

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов

Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:39

2022-10-28T13:39

2022-10-28T14:02

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не изменились и остались на уровне 5-7%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к цели в 4%.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.

https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)