https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827497701.html
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:39
2022-10-28T13:39
2022-10-28T14:02
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по инфляции в стране в 2022 году, ждет ее на уровне 12-13% вместо 11-13%, ожидания регулятора по инфляции в следующем году не изменились и остались на уровне 5-7%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ РФ.В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к цели в 4%.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:39 28.10.2022 (обновлено: 14:02 28.10.2022)
ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов
Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне пяти-семи процентов