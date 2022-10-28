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Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета - РИА Новости, 28.10.2022
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Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета
Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета - РИА Новости, 28.10.2022
Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета
Министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что в государственном бюджете на 2022 год все еще осталось около 1200 триллионов рупий (77 миллиардов долларов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:01
2022-10-28T18:04
индонезия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что в государственном бюджете на 2022 год все еще осталось около 1200 триллионов рупий (77 миллиардов долларов США), которые необходимо потратить за два месяца, сообщает агентство ANTARA."Это очень большая сумма, и, если возможно, мы постараемся реализовать все эти деньги", - заявила министр в Джакарте в пятницу.Сумма представляет собой запланированные государственные расходы, которые не были реализованы в период с января по сентябрь 2022 года. За этот период власти Индонезии потратили 61,6% от запланированного бюджета.Муляни пояснила, что оставшиеся средства уже были распределены по министерствам, ведомствам и регионам.
https://ria.ru/20221025/indoneziya-1826680424.html
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индонезия, джакарта, в мире, экономика
Индонезия, Джакарта, В мире, Экономика
18:01 28.10.2022 (обновлено: 18:04 28.10.2022)
 
Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета

Глава Минфина Индонезии Муляни: стране надо потратить 77 миллиардов долларов до конца года

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Денежные купюры и монеты разных стран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что в государственном бюджете на 2022 год все еще осталось около 1200 триллионов рупий (77 миллиардов долларов США), которые необходимо потратить за два месяца, сообщает агентство ANTARA.
"Это очень большая сумма, и, если возможно, мы постараемся реализовать все эти деньги", - заявила министр в Джакарте в пятницу.
Сумма представляет собой запланированные государственные расходы, которые не были реализованы в период с января по сентябрь 2022 года. За этот период власти Индонезии потратили 61,6% от запланированного бюджета.
Муляни пояснила, что оставшиеся средства уже были распределены по министерствам, ведомствам и регионам.
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