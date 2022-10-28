https://ria.ru/20221028/indoneziya-1827619681.html

Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета

Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета - РИА Новости, 28.10.2022

Минфин Индонезии поставил цель потратить 77 миллиардов долларов бюджета

Министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что в государственном бюджете на 2022 год все еще осталось около 1200 триллионов рупий (77 миллиардов долларов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:01

2022-10-28T18:01

2022-10-28T18:04

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что в государственном бюджете на 2022 год все еще осталось около 1200 триллионов рупий (77 миллиардов долларов США), которые необходимо потратить за два месяца, сообщает агентство ANTARA."Это очень большая сумма, и, если возможно, мы постараемся реализовать все эти деньги", - заявила министр в Джакарте в пятницу.Сумма представляет собой запланированные государственные расходы, которые не были реализованы в период с января по сентябрь 2022 года. За этот период власти Индонезии потратили 61,6% от запланированного бюджета.Муляни пояснила, что оставшиеся средства уже были распределены по министерствам, ведомствам и регионам.

https://ria.ru/20221025/indoneziya-1826680424.html

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индонезия, джакарта, в мире, экономика