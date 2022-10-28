18:55 28.10.2022 (обновлено: 19:02 28.10.2022)
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ
New York Times: республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена после выборов
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих выборах в конгресс, сообщила в пятницу газета New York Times.
С начала президентства Байдена десяток членов конгресса от Республиканской партии подали более 20 резолюций против самого Байдена и членов его кабинета, а также публично выступали за процедуру импичмента. В июле издание Newsweek сообщало, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Однако сейчас, в преддверии выборов, пишет New York Times, "республиканцы занижают шансы импичмента Байдена, дистанцируясь от этого поляризующего вопроса, который может не понравится избирателям".
"Я думаю, что страна совсем не любит, чтобы импичмент использовался в политических целях ... Хотя пока мы решили не исключать такую возможность, если произойдет что-то, требующее этой процедуры", - цитирует издание слова представителя Республиканской партии Кевина Маккарти, которому в случае победы прочат место спикера палаты представителей. По его мнению, стране нужно время на "выздоровление" и избиратели хотят увидеть, что конгресс и власти действительно умеют работать. Непопулярность такой меры как импичмент среди избирателей подтверждает и проведенный в мае Университетом Массачусетса опрос, показавший, что 66% респондентов выступают против импичмента.
Между тем, в случае, если МакКарти займет пост спикера палаты представителей, он, вероятнее всего, окажется под сильным давлением сторонников импичмента, в числе которых - сам дважды становившийся объектом процедуры импичмента бывший президент США Дональд Трамп.
"Статьи импичмента уже были представлены, и я думаю, что их будет еще больше в новом конгрессе, и определенно будет давление в связи с этим", - отмечает Дэвис.
В числе открытых сторонников и проповедников импичмента Байдена - член палаты от Джорджии Марджори Тейлор Грин, подавшая первый запрос об импичменте президента в день вступления им в должность. Грин требует "осудить, сместить и убрать" Байдена из Белого дома. Между тем, пишет New York Times, в частном порядке республиканцы признают, что не видят конкретной провинности президента, которая была бы достаточной для успешной процедуры импичмента.
Сам МакКарти говорил об этом публично, отвечая на вопрос о том, "заслуживает" ли Байден или члены его администрации импичмента. "Сейчас я этого не вижу", - заявил он.
Помимо этого, если республиканцы не смогут завоевать большинство в сенате, перспектива успешного импичмента выглядит маловероятной. "Большинство республиканцев скажут: Правда? Мы будем тратить время и силы на это, когда у нас нет никакого шанса получить две трети голосов сената в поддержку? Это вместо того, чтобы бороться с инфляцией, освобождать нашу энергетику...?", - сказал советник Республиканской партии Карл Роув.