https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html

Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ

Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ

Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:55

2022-10-28T18:55

2022-10-28T19:02

в мире

джо байден

кевин маккарти

дональд трамп

джорджия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822723909_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_27df199ee7c1b31ac78085c0d628579a.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих выборах в конгресс, сообщила в пятницу газета New York Times.С начала президентства Байдена десяток членов конгресса от Республиканской партии подали более 20 резолюций против самого Байдена и членов его кабинета, а также публично выступали за процедуру импичмента. В июле издание Newsweek сообщало, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Однако сейчас, в преддверии выборов, пишет New York Times, "республиканцы занижают шансы импичмента Байдена, дистанцируясь от этого поляризующего вопроса, который может не понравится избирателям"."Я думаю, что страна совсем не любит, чтобы импичмент использовался в политических целях ... Хотя пока мы решили не исключать такую возможность, если произойдет что-то, требующее этой процедуры", - цитирует издание слова представителя Республиканской партии Кевина Маккарти, которому в случае победы прочат место спикера палаты представителей. По его мнению, стране нужно время на "выздоровление" и избиратели хотят увидеть, что конгресс и власти действительно умеют работать. Непопулярность такой меры как импичмент среди избирателей подтверждает и проведенный в мае Университетом Массачусетса опрос, показавший, что 66% респондентов выступают против импичмента.Между тем, в случае, если МакКарти займет пост спикера палаты представителей, он, вероятнее всего, окажется под сильным давлением сторонников импичмента, в числе которых - сам дважды становившийся объектом процедуры импичмента бывший президент США Дональд Трамп.В числе открытых сторонников и проповедников импичмента Байдена - член палаты от Джорджии Марджори Тейлор Грин, подавшая первый запрос об импичменте президента в день вступления им в должность. Грин требует "осудить, сместить и убрать" Байдена из Белого дома. Между тем, пишет New York Times, в частном порядке республиканцы признают, что не видят конкретной провинности президента, которая была бы достаточной для успешной процедуры импичмента.Сам МакКарти говорил об этом публично, отвечая на вопрос о том, "заслуживает" ли Байден или члены его администрации импичмента. "Сейчас я этого не вижу", - заявил он.Помимо этого, если республиканцы не смогут завоевать большинство в сенате, перспектива успешного импичмента выглядит маловероятной. "Большинство республиканцев скажут: Правда? Мы будем тратить время и силы на это, когда у нас нет никакого шанса получить две трети голосов сената в поддержку? Это вместо того, чтобы бороться с инфляцией, освобождать нашу энергетику...?", - сказал советник Республиканской партии Карл Роув.

https://ria.ru/20220707/impichment-1800938234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/bayden-1826395389.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, кевин маккарти, дональд трамп, джорджия, сша