Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ
Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:55
2022-10-28T19:02
в мире
джо байден
кевин маккарти
дональд трамп
джорджия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822723909_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_27df199ee7c1b31ac78085c0d628579a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих выборах в конгресс, сообщила в пятницу газета New York Times.С начала президентства Байдена десяток членов конгресса от Республиканской партии подали более 20 резолюций против самого Байдена и членов его кабинета, а также публично выступали за процедуру импичмента. В июле издание Newsweek сообщало, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Однако сейчас, в преддверии выборов, пишет New York Times, "республиканцы занижают шансы импичмента Байдена, дистанцируясь от этого поляризующего вопроса, который может не понравится избирателям"."Я думаю, что страна совсем не любит, чтобы импичмент использовался в политических целях ... Хотя пока мы решили не исключать такую возможность, если произойдет что-то, требующее этой процедуры", - цитирует издание слова представителя Республиканской партии Кевина Маккарти, которому в случае победы прочат место спикера палаты представителей. По его мнению, стране нужно время на "выздоровление" и избиратели хотят увидеть, что конгресс и власти действительно умеют работать. Непопулярность такой меры как импичмент среди избирателей подтверждает и проведенный в мае Университетом Массачусетса опрос, показавший, что 66% респондентов выступают против импичмента.Между тем, в случае, если МакКарти займет пост спикера палаты представителей, он, вероятнее всего, окажется под сильным давлением сторонников импичмента, в числе которых - сам дважды становившийся объектом процедуры импичмента бывший президент США Дональд Трамп.В числе открытых сторонников и проповедников импичмента Байдена - член палаты от Джорджии Марджори Тейлор Грин, подавшая первый запрос об импичменте президента в день вступления им в должность. Грин требует "осудить, сместить и убрать" Байдена из Белого дома. Между тем, пишет New York Times, в частном порядке республиканцы признают, что не видят конкретной провинности президента, которая была бы достаточной для успешной процедуры импичмента.Сам МакКарти говорил об этом публично, отвечая на вопрос о том, "заслуживает" ли Байден или члены его администрации импичмента. "Сейчас я этого не вижу", - заявил он.Помимо этого, если республиканцы не смогут завоевать большинство в сенате, перспектива успешного импичмента выглядит маловероятной. "Большинство республиканцев скажут: Правда? Мы будем тратить время и силы на это, когда у нас нет никакого шанса получить две трети голосов сената в поддержку? Это вместо того, чтобы бороться с инфляцией, освобождать нашу энергетику...?", - сказал советник Республиканской партии Карл Роув.
https://ria.ru/20220707/impichment-1800938234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/bayden-1826395389.html
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822723909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236c2368117f7f23e8a032443133de2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, кевин маккарти, дональд трамп, джорджия, сша
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, Джорджия, США
18:55 28.10.2022 (обновлено: 19:02 28.10.2022)
 
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ

New York Times: республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена после выборов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Республиканцы сомневаются в целесообразности инициировать процесс импичмента президента Джо Байдена даже в случае прогнозируемого успеха партии на предстоящих выборах в конгресс, сообщила в пятницу газета New York Times.
С начала президентства Байдена десяток членов конгресса от Республиканской партии подали более 20 резолюций против самого Байдена и членов его кабинета, а также публично выступали за процедуру импичмента. В июле издание Newsweek сообщало, что президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Однако сейчас, в преддверии выборов, пишет New York Times, "республиканцы занижают шансы импичмента Байдена, дистанцируясь от этого поляризующего вопроса, который может не понравится избирателям".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:32
Fox News рассказал, за что Байдену можно объявить импичмент
"Я думаю, что страна совсем не любит, чтобы импичмент использовался в политических целях ... Хотя пока мы решили не исключать такую возможность, если произойдет что-то, требующее этой процедуры", - цитирует издание слова представителя Республиканской партии Кевина Маккарти, которому в случае победы прочат место спикера палаты представителей. По его мнению, стране нужно время на "выздоровление" и избиратели хотят увидеть, что конгресс и власти действительно умеют работать. Непопулярность такой меры как импичмент среди избирателей подтверждает и проведенный в мае Университетом Массачусетса опрос, показавший, что 66% респондентов выступают против импичмента.
Между тем, в случае, если МакКарти займет пост спикера палаты представителей, он, вероятнее всего, окажется под сильным давлением сторонников импичмента, в числе которых - сам дважды становившийся объектом процедуры импичмента бывший президент США Дональд Трамп.
"Статьи импичмента уже были представлены, и я думаю, что их будет еще больше в новом конгрессе, и определенно будет давление в связи с этим", - отмечает Дэвис.
В числе открытых сторонников и проповедников импичмента Байдена - член палаты от Джорджии Марджори Тейлор Грин, подавшая первый запрос об импичменте президента в день вступления им в должность. Грин требует "осудить, сместить и убрать" Байдена из Белого дома. Между тем, пишет New York Times, в частном порядке республиканцы признают, что не видят конкретной провинности президента, которая была бы достаточной для успешной процедуры импичмента.
Сам МакКарти говорил об этом публично, отвечая на вопрос о том, "заслуживает" ли Байден или члены его администрации импичмента. "Сейчас я этого не вижу", - заявил он.
Помимо этого, если республиканцы не смогут завоевать большинство в сенате, перспектива успешного импичмента выглядит маловероятной. "Большинство республиканцев скажут: Правда? Мы будем тратить время и силы на это, когда у нас нет никакого шанса получить две трети голосов сената в поддержку? Это вместо того, чтобы бороться с инфляцией, освобождать нашу энергетику...?", - сказал советник Республиканской партии Карл Роув.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 21:58В мире
Байден отстранен от реального управления США, заявили в конгрессе
 
В миреДжо БайденКевин МаккартиДональд ТрампДжорджияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала