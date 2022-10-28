https://ria.ru/20221028/gorlovka-1827601419.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:18

2022-10-28T17:18

2022-10-28T17:18

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.13 мск украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.34 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.35 мск по Киевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221028/donbass-1827578990.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия