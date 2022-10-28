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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/gorlovka-1827556678.html
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись еще ряд... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:51
2022-10-28T15:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись еще ряд населенных пунктов, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.38 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.34 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 15.00 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827213168.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
15:51 28.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись еще ряд населенных пунктов, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.38 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.34 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 15.00 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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