https://ria.ru/20221028/gladkov-1827450052.html

Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области

Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области - РИА Новости, 28.10.2022

Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области

Первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении в другой регион, в пятницу отправляется в Московскую область, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:08

2022-10-28T12:08

2022-10-28T12:08

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

московская область (подмосковье)

белгород

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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении в другой регион, в пятницу отправляется в Московскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Вопрос о временном переселении жителей региона - одно из решений, принятых на заседании оперативного штаба по усилению мер безопасности в Белгородской области. Оно связано с запросом жителей приграничных территорий и Белгорода о временном переселении. О готовности принять 500 белгородцев заявили власти Московской области."Я благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который любезно и с большой радостью принимает наших жителей. Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.Глава региона выразил надежду, что вынужденное отсутствие жителей продлится недолго.Как отметили в пресс-службе, Московская область готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Белгородская область предоставляет транспорт. Питание и проживание на территории санатория будет бесплатным. Жители смогут вернуться в свои дома, когда позволит оперативная ситуация.

https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html

https://ria.ru/20221025/prestupleniya-1826785116.html

белгородская область

московская область (подмосковье)

белгород

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общество, белгородская область, вячеслав гладков, московская область (подмосковье), белгород