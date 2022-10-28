https://ria.ru/20221028/gladkov-1827450052.html
Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области
Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области - РИА Новости, 28.10.2022
Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области
Первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении в другой регион, в пятницу отправляется в Московскую область, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:08
2022-10-28T12:08
2022-10-28T12:08
белгородская область
общество
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вячеслав гладков
московская область (подмосковье)
белгород
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении в другой регион, в пятницу отправляется в Московскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Вопрос о временном переселении жителей региона - одно из решений, принятых на заседании оперативного штаба по усилению мер безопасности в Белгородской области. Оно связано с запросом жителей приграничных территорий и Белгорода о временном переселении. О готовности принять 500 белгородцев заявили власти Московской области."Я благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который любезно и с большой радостью принимает наших жителей. Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.Глава региона выразил надежду, что вынужденное отсутствие жителей продлится недолго.Как отметили в пресс-службе, Московская область готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Белгородская область предоставляет транспорт. Питание и проживание на территории санатория будет бесплатным. Жители смогут вернуться в свои дома, когда позволит оперативная ситуация.
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, московская область (подмосковье), белгород
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Московская область (Подмосковье), Белгород
Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал о первых желающих временно уехать из Белгородской области
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении в другой регион, в пятницу отправляется в Московскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вопрос о временном переселении жителей региона - одно из решений, принятых на заседании оперативного штаба по усилению мер безопасности в Белгородской области. Оно связано с запросом жителей приграничных территорий и Белгорода
о временном переселении. О готовности принять 500 белгородцев заявили власти Московской области.
"Я благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который любезно и с большой радостью принимает наших жителей. Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.
Глава региона выразил надежду, что вынужденное отсутствие жителей продлится недолго.
Как отметили в пресс-службе, Московская область готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Белгородская область предоставляет транспорт. Питание и проживание на территории санатория будет бесплатным. Жители смогут вернуться в свои дома, когда позволит оперативная ситуация.