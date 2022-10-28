https://ria.ru/20221028/germaniya-1827617386.html
Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса
Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса - РИА Новости, 28.10.2022
Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса
Жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, заявил президент ФРГ Франк-Вальер... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:55
2022-10-28T17:55
2022-10-28T17:58
в мире
германия
берлин (город)
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, заявил президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер в пятницу на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны."Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - призвал своих сограждан президент.При этом он признал, что это может прозвучать как насмешка для тех, кто и так уже с трудом сводит концы с концами."Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений. Этот кризис затрагивает людей, которые и до начала войны вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей. Этот кризис бьет по бизнесу, самозанятым, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители", - перечислил Штайнмайер.Он добавил, что кризис также затронул и тех, кто достиг процветания и безопасности "в годы попутного ветра". По словам президента, они могут сократить расходы, не испытывая при этом экзистенциальных трудностей, и готовы сделать это.При этом Штайнмайер заверил, что государство не оставит тех жителей ФРГ, кому нужна будет помощь.
https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Берлин (город), Франк-Вальтер Штайнмайер
17:55 28.10.2022 (обновлено: 17:58 28.10.2022)
Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса
Президент Штайнмайер призвал жителей Германии смириться с ограничениями из-за кризиса
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, заявил президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер в пятницу на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.
"Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - призвал своих сограждан президент.
При этом он признал, что это может прозвучать как насмешка для тех, кто и так уже с трудом сводит концы с концами.
"Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений. Этот кризис затрагивает людей, которые и до начала войны вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей. Этот кризис бьет по бизнесу, самозанятым, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители", - перечислил Штайнмайер.
Он добавил, что кризис также затронул и тех, кто достиг процветания и безопасности "в годы попутного ветра". По словам президента, они могут сократить расходы, не испытывая при этом экзистенциальных трудностей, и готовы сделать это.
При этом Штайнмайер заверил, что государство не оставит тех жителей ФРГ, кому нужна будет помощь.