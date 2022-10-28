https://ria.ru/20221028/germaniya-1827617386.html

Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса

Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса - РИА Новости, 28.10.2022

Президент Германии призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса

Жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, заявил президент ФРГ Франк-Вальер... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:55

2022-10-28T17:55

2022-10-28T17:58

в мире

германия

берлин (город)

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, заявил президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер в пятницу на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны."Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - призвал своих сограждан президент.При этом он признал, что это может прозвучать как насмешка для тех, кто и так уже с трудом сводит концы с концами."Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений. Этот кризис затрагивает людей, которые и до начала войны вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей. Этот кризис бьет по бизнесу, самозанятым, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители", - перечислил Штайнмайер.Он добавил, что кризис также затронул и тех, кто достиг процветания и безопасности "в годы попутного ветра". По словам президента, они могут сократить расходы, не испытывая при этом экзистенциальных трудностей, и готовы сделать это.При этом Штайнмайер заверил, что государство не оставит тех жителей ФРГ, кому нужна будет помощь.

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

https://ria.ru/20221025/protesty-1826410998.html

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берлин (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, берлин (город), франк-вальтер штайнмайер