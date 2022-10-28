https://ria.ru/20221028/gaz-1827664553.html

В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа

В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа - РИА Новости, 28.10.2022

В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа

Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:16

2022-10-28T20:16

2022-10-28T20:16

жкх

виталий игнатьев

молдавия

тирасполь

газпром

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797113735_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6f7fb09363c4d14d21c6677be6d9ff40.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР."Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС (Молдавская ГРЭС вырабатывает до 70% электроэнергии для Молдавии) требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО "Газпром", - говорится в сообщении по итогам встречи представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова - главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и молдавского вице-премьера Олега Серебряна.Отмечается, что представители Приднестровья призвали молдавских коллег к активизации переговорного диалога с руководством ПАО "Газпром" для урегулирования существующей ситуации.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.

https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, виталий игнатьев, молдавия, тирасполь, газпром, молдовагаз