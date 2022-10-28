https://ria.ru/20221028/gaz-1827664553.html
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа - РИА Новости, 28.10.2022
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:16
2022-10-28T20:16
2022-10-28T20:16
жкх
виталий игнатьев
молдавия
тирасполь
газпром
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР."Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС (Молдавская ГРЭС вырабатывает до 70% электроэнергии для Молдавии) требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО "Газпром", - говорится в сообщении по итогам встречи представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова - главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и молдавского вице-премьера Олега Серебряна.Отмечается, что представители Приднестровья призвали молдавских коллег к активизации переговорного диалога с руководством ПАО "Газпром" для урегулирования существующей ситуации.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, виталий игнатьев, молдавия, тирасполь, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Виталий Игнатьев, Молдавия, Тирасполь, Газпром, Молдовагаз
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
МИД ПМР: республика призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа