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В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа - РИА Новости, 28.10.2022
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В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа - РИА Новости, 28.10.2022
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа
Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:16
2022-10-28T20:16
жкх
виталий игнатьев
молдавия
тирасполь
газпром
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР."Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС (Молдавская ГРЭС вырабатывает до 70% электроэнергии для Молдавии) требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО "Газпром", - говорится в сообщении по итогам встречи представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова - главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и молдавского вице-премьера Олега Серебряна.Отмечается, что представители Приднестровья призвали молдавских коллег к активизации переговорного диалога с руководством ПАО "Газпром" для урегулирования существующей ситуации.Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html
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жкх, виталий игнатьев, молдавия, тирасполь, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Виталий Игнатьев, Молдавия, Тирасполь, Газпром, Молдовагаз
20:16 28.10.2022
 
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать поставки газа

МИД ПМР: республика призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа

© Sputnik / Irina LeahovaТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Irina Leahova
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Приднестровская сторона призвала компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в непризнанную республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС (Молдавская ГРЭС вырабатывает до 70% электроэнергии для Молдавии) требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО "Газпром", - говорится в сообщении по итогам встречи представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова - главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и молдавского вице-премьера Олега Серебряна.
Отмечается, что представители Приднестровья призвали молдавских коллег к активизации переговорного диалога с руководством ПАО "Газпром" для урегулирования существующей ситуации.
Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:50
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
 
ЖКХВиталий ИгнатьевМолдавияТираспольГазпромМолдовагаз
 
 
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