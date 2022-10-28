https://ria.ru/20221028/galuzin-1827552992.html

Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре

Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022

Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре

Посол РФ в Японии Михаил Галузин в ноябре завершает миссию, заявил РИА Новости источник в российском диппредставительстве. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:40

2022-10-28T15:40

2022-10-28T15:56

япония

россия

михаил галузин

политика

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ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Посол РФ в Японии Михаил Галузин в ноябре завершает миссию, заявил РИА Новости источник в российском диппредставительстве."Посол России в Японии Михаил Галузин завершает миссию в ноябре. Сроки прибытия нового главы дипмиссии согласовываются", - сказал источник.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что в середине ноября в Токио ожидается мероприятие по случаю отъезда российского дипломата для японских политических, бизнес кругов, а также представителей японских СМИ.Михаил Галузин был назначен послом РФ в Японии в январе 2018 года.

https://ria.ru/20221020/morgulov-1825293186.html

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Кирилл Волков

япония, россия, михаил галузин, политика