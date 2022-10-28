https://ria.ru/20221028/galuzin-1827552992.html
Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре
Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022
Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре
Посол РФ в Японии Михаил Галузин в ноябре завершает миссию, заявил РИА Новости источник в российском диппредставительстве. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:40
2022-10-28T15:40
2022-10-28T15:56
япония
россия
михаил галузин
политика
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ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Посол РФ в Японии Михаил Галузин в ноябре завершает миссию, заявил РИА Новости источник в российском диппредставительстве."Посол России в Японии Михаил Галузин завершает миссию в ноябре. Сроки прибытия нового главы дипмиссии согласовываются", - сказал источник.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что в середине ноября в Токио ожидается мероприятие по случаю отъезда российского дипломата для японских политических, бизнес кругов, а также представителей японских СМИ.Михаил Галузин был назначен послом РФ в Японии в январе 2018 года.
https://ria.ru/20221020/morgulov-1825293186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, россия, михаил галузин, политика
Япония, Россия, Михаил Галузин, Политика
15:40 28.10.2022 (обновлено: 15:56 28.10.2022)
Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре
Посол в Токио Галузин в ноябре завершит миссию