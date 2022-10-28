Франция не видит оснований для обвинений Киева в подготовке "грязной бомбы"
Представитель МИД Лежандр: Франция считает ложными данные о "грязной бомбе" на Украине
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Франция считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", нет никаких оснований так думать, заявила в пятницу официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
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"Мы считаем, что эти заявления ложные, нет никаких оснований для подобных обвинений", - заявила Лежандр в интервью телеканалу LCI.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", а предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.
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