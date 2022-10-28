https://ria.ru/20221028/frantsiya-1827423774.html

Франция не видит оснований для обвинений Киева в подготовке "грязной бомбы"

Франция не видит оснований для обвинений Киева в подготовке "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022

Франция не видит оснований для обвинений Киева в подготовке "грязной бомбы"

Франция считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", нет никаких оснований так думать, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:33

2022-10-28T10:33

2022-10-28T10:33

в мире

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джеймс клеверли

катрин колонна

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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Франция считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", нет никаких оснований так думать, заявила в пятницу официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Мы считаем, что эти заявления ложные, нет никаких оснований для подобных обвинений", - заявила Лежандр в интервью телеканалу LCI."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", а предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.

https://ria.ru/20221027/bayden-1827380749.html

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в мире, украина, киев, игорь кириллов, джеймс клеверли, катрин колонна